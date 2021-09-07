Можно ли научить молодежь любить книги

Но правда ли, что они ничего не читают? Или это миф и родители в своем представлении перегибают палку? А если это так, то можно ли "переиграть" гаджеты и увлечь подростков чтением? Об этом в интервью "РГ" с советским и российским литературоведом доктором филологии Леонидом Быковым.
Леонид Петрович, наверняка и вам приходилось слышать классическую фразу: "Не могу своего заставить читать". Но ведь так можно навсегда отбить всякое желание брать в руки книгу...
Леонид Быков: Очень хороший французский литературовед и популяризатор чтения Дерек сказал: "Вместе с правом читать у подростков должно быть ровно такое же право - не читать". И уважать его нужно не меньше. Худшее, что можно придумать - это заставлять любить книги. Заставить что-то или кого-то любить невозможно в принципе - ни мужчину, ни женщину, ни родину, ни книги. Эта любовь может только прийти.
Да и не соглашусь, что не читают. Я бы сказал, читают иное и иначе, чем лет 30-40 назад, но все же читают. Читают много по интересам, книги по естественно-научным направлениям, документалистику и т.д. Если говорить о художественной литературе, то, безусловно, сменился круг авторов. Что совершенно естественно и нормально. Время-то сегодня другое. У сегодняшних молодых сама палитра интересов куда шире, чем, скажем, во времена мои и моих сверстников. Они могут путешествовать, ходить на концерты, смотреть редкие фильмы. Они знают то, чего не могли знать мы. И упрекать кого-то в том, что он мало читает, это все равно что меня кто-то упрекнул бы в том, что я редко хожу на балет или в консерваторию. "Что это вы, Леонид Петрович, все с книгами, да с книгами, а на последних премьерах не были".
И все-таки молодым сегодня не могут простить того, что они не знают авторов, которые для многих были кумирами еще вчера. "Да они Высоцкого не знают! Они Мандельштама не читали!" - с ужасом воскликнул один культуролог буквально на днях, когда зашел разговор о книгах и новом поколении.
Леонид Быков: Понимаете, мы жили в книжное, литературное время. Недавно встретилась очень точная, на мой взгляд, цитата, "это было время, когда поэзия Окуджавы, Ахмадулиной, Евтушенко сыграла не менее взрывную, в хорошем смысле, роль, чем феномен Beatles в Европе". Я окончил школу в 1965 году в одном из уральских райцентров. И у нас в классе читали почти все, и не только книги, но и журналы "Новый мир", "Юность". Но тогда было другое время, другие технологии. И стыдно было признаться, что ты не знаешь Астафьева, Гранина, Распутина, а сегодня "пришли иные времена, взошли иные имена" и странно ждать таких же проявлений от сегодняшних молодых людей. Они не стыдятся признаться, что не знают кого-то из писателей, считающегося знаменитым. "Да, я не знаю, кто это. А ты смотрел фильм вот этого артхаусного режиссера? Слушал эту культовую группу? Нет, а почему я должен знать "твоего писателя"?" Не нужно драматизировать, необязательно знать всех. Мы в советское время знали только тех, кого нам дозволено было знать. И конечно, такие яркие имена, как Высоцкий, вызывали культурный шок. Но не нужно обижаться на сегодняшних молодых, Высоцкого можно понимать в контексте той эпохи, в которой он и мы жили. Скажите, кто сегодня поймет фразу: "В универмаге сапоги выбросили"? Да, ее уже нужно переводить с советского. Нуждается в комментариях и почти все творчество Высоцкого.
Леонид Петрович, а как сделать так, чтобы подросток все-таки оторвался от гаджета и начал читать?
Леонид Быков: Понимаете, сделать это нужно было значительно раньше, чем в подростковом возрасте. Ко всему родители все-таки сами должны испытывать интерес к чтению. Часто ведь от детей требуют того, чего сами родители никогда не делали. Самое главное - важно знать, чем живет подросток. А зачастую, увы, не знают и того, а чем он так увлечен в этом самом гаджете. Если вы тонко дадите ребенку понять, что в книгах находятся ответы на те вопросы, которые его мучают, он сам отложит телефон и возьмется за чтение. Нужно вовремя суметь дать ребенку нужную книгу. Дайте мальчишке "Над пропастью во ржи" Сэлинджера, пусть прочтет хоть пару абзацев, и он постепенно поймет, что 16-летний Холден точно так же учится выстраивать отношения со сверстниками.
Конечно, многое зависит и от педагога. Сегодня литература в школе часто преподается так, как будто наша задача подготовить юного филолога, а на самом деле задача литературы в школе - пробудить интерес к чтению, показать, какое это богатство - книги. Не случайно многие читают книги два раза: сначала в школе, когда надо сдавать экзамены, а потом во взрослой жизни открывают их для себя заново.
А как быть с классиками? Современные подростки не способны понять стилистику того времени.
Леонид Быков: Классиков нужно читать, есть нечто незыблемое, что все-таки мы должны знать. И тут, конечно, огромная роль педагога рассказать о произведении так, чтобы пробудить желание читать и то, что было написано 150-200 лет назад.
У подростков должен быть свой книжный герой?
Леонид Быков: На мой взгляд, нет, какой-то один кумир не нужен. И более того - вреден. Но книги помогают формировать некий собирательный образ тех идеалов и убеждений, которые человек разделяет, на которые может опереться. Они помогают формировать свою жизненную позицию.
Вы помните свою самую первую книгу?
Леонид Быков: Мне больше всего запомнился из детства "Доктор Айболит" в пересказе Чуковского. Но полочка с книгами в моем детстве была совсем небольшой, поэтому своим детям я начал покупать и собирать книги еще до того, как они у меня появились. Я помню, как мы со студенческой экспедицией приехали в Вологодскую область и я отхватил в деревенском магазине единственную книгу про Винни-Пуха. И Александр Константинович Матвеев, известный в стране лингвист, который руководил тогда нашей группой, долго меня уговаривал продать ему эту книгу: "У тебя же нет детей, а у меня растут". Но я был непреклонен и сказал, что пока детей нет, зато когда родятся, у них уже будет свой Винни-Пух.