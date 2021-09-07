Можно ли научить молодежь любить книги

"Они ничего не читают и не вылезают из гаджетов". Этот стереотип прочно засел в сознании родителей, им кажется, еще чуть-чуть и наступит полный упадок, катастрофа. Для подростков "армагеддон" в другом, в менторской формуле: "А ну-ка дай сюда телефон и иди читать книжки". И согласитесь, неизвестно еще, что хуже - сидеть в гаджете или когда тебя заставляют читать силой.

Но правда ли, что они ничего не читают? Или это миф и родители в своем представлении перегибают палку? А если это так, то можно ли "переиграть" гаджеты и увлечь подростков чтением? Об этом в интервью "РГ" с советским и российским литературоведом доктором филологии Леонидом Быковым.

Леонид Петрович, наверняка и вам приходилось слышать классическую фразу: "Не могу своего заставить читать". Но ведь так можно навсегда отбить всякое желание брать в руки книгу...

Леонид Быков: Очень хороший французский литературовед и популяризатор чтения Дерек сказал: "Вместе с правом читать у подростков должно быть ровно такое же право - не читать". И уважать его нужно не меньше. Худшее, что можно придумать - это заставлять любить книги. Заставить что-то или кого-то любить невозможно в принципе - ни мужчину, ни женщину, ни родину, ни книги. Эта любовь может только прийти.

Да и не соглашусь, что не читают. Я бы сказал, читают иное и иначе, чем лет 30-40 назад, но все же читают. Читают много по интересам, книги по естественно-научным направлениям, документалистику и т.д. Если говорить о художественной литературе, то, безусловно, сменился круг авторов. Что совершенно естественно и нормально. Время-то сегодня другое. У сегодняшних молодых сама палитра интересов куда шире, чем, скажем, во времена мои и моих сверстников. Они могут путешествовать, ходить на концерты, смотреть редкие фильмы. Они знают то, чего не могли знать мы. И упрекать кого-то в том, что он мало читает, это все равно что меня кто-то упрекнул бы в том, что я редко хожу на балет или в консерваторию. "Что это вы, Леонид Петрович, все с книгами, да с книгами, а на последних премьерах не были".

И все-таки молодым сегодня не могут простить того, что они не знают авторов, которые для многих были кумирами еще вчера. "Да они Высоцкого не знают! Они Мандельштама не читали!" - с ужасом воскликнул один культуролог буквально на днях, когда зашел разговор о книгах и новом поколении.

Леонид Быков: Понимаете, мы жили в книжное, литературное время. Недавно встретилась очень точная, на мой взгляд, цитата, "это было время, когда поэзия Окуджавы, Ахмадулиной, Евтушенко сыграла не менее взрывную, в хорошем смысле, роль, чем феномен Beatles в Европе". Я окончил школу в 1965 году в одном из уральских райцентров. И у нас в классе читали почти все, и не только книги, но и журналы "Новый мир", "Юность". Но тогда было другое время, другие технологии. И стыдно было признаться, что ты не знаешь Астафьева, Гранина, Распутина, а сегодня "пришли иные времена, взошли иные имена" и странно ждать таких же проявлений от сегодняшних молодых людей. Они не стыдятся признаться, что не знают кого-то из писателей, считающегося знаменитым. "Да, я не знаю, кто это. А ты смотрел фильм вот этого артхаусного режиссера? Слушал эту культовую группу? Нет, а почему я должен знать "твоего писателя"?" Не нужно драматизировать, необязательно знать всех. Мы в советское время знали только тех, кого нам дозволено было знать. И конечно, такие яркие имена, как Высоцкий, вызывали культурный шок. Но не нужно обижаться на сегодняшних молодых, Высоцкого можно понимать в контексте той эпохи, в которой он и мы жили. Скажите, кто сегодня поймет фразу: "В универмаге сапоги выбросили"? Да, ее уже нужно переводить с советского. Нуждается в комментариях и почти все творчество Высоцкого.

Классиков нужно читать, есть нечто незыблемое, что мы должны знать

Леонид Петрович, а как сделать так, чтобы подросток все-таки оторвался от гаджета и начал читать?

Леонид Быков: Понимаете, сделать это нужно было значительно раньше, чем в подростковом возрасте. Ко всему родители все-таки сами должны испытывать интерес к чтению. Часто ведь от детей требуют того, чего сами родители никогда не делали. Самое главное - важно знать, чем живет подросток. А зачастую, увы, не знают и того, а чем он так увлечен в этом самом гаджете. Если вы тонко дадите ребенку понять, что в книгах находятся ответы на те вопросы, которые его мучают, он сам отложит телефон и возьмется за чтение. Нужно вовремя суметь дать ребенку нужную книгу. Дайте мальчишке "Над пропастью во ржи" Сэлинджера, пусть прочтет хоть пару абзацев, и он постепенно поймет, что 16-летний Холден точно так же учится выстраивать отношения со сверстниками.

Заставить что-то или кого-то любить невозможно - ни мужчину, ни женщину, ни родину, ни книги. Фото: Reuters

Конечно, многое зависит и от педагога. Сегодня литература в школе часто преподается так, как будто наша задача подготовить юного филолога, а на самом деле задача литературы в школе - пробудить интерес к чтению, показать, какое это богатство - книги. Не случайно многие читают книги два раза: сначала в школе, когда надо сдавать экзамены, а потом во взрослой жизни открывают их для себя заново.

А как быть с классиками? Современные подростки не способны понять стилистику того времени.

Леонид Быков: Классиков нужно читать, есть нечто незыблемое, что все-таки мы должны знать. И тут, конечно, огромная роль педагога рассказать о произведении так, чтобы пробудить желание читать и то, что было написано 150-200 лет назад.

У подростков должен быть свой книжный герой?

Леонид Быков: На мой взгляд, нет, какой-то один кумир не нужен. И более того - вреден. Но книги помогают формировать некий собирательный образ тех идеалов и убеждений, которые человек разделяет, на которые может опереться. Они помогают формировать свою жизненную позицию.

Стыдно было признаться, что ты не знаешь Астафьева, Гранина, Распутина

Вы помните свою самую первую книгу?

Леонид Быков: Мне больше всего запомнился из детства "Доктор Айболит" в пересказе Чуковского. Но полочка с книгами в моем детстве была совсем небольшой, поэтому своим детям я начал покупать и собирать книги еще до того, как они у меня появились. Я помню, как мы со студенческой экспедицией приехали в Вологодскую область и я отхватил в деревенском магазине единственную книгу про Винни-Пуха. И Александр Константинович Матвеев, известный в стране лингвист, который руководил тогда нашей группой, долго меня уговаривал продать ему эту книгу: "У тебя же нет детей, а у меня растут". Но я был непреклонен и сказал, что пока детей нет, зато когда родятся, у них уже будет свой Винни-Пух.