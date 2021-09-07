Мультфильм Союзного государства "Детский альбом" выдвинут на премию "Икар"

9 сентября в Москве пройдет вручение VII Национальной анимационной премии "Икар". Церемония из-за пандемии перенесена с 8 апреля - Дня российской анимации. Организаторы в следующем году намерены вернуться к привычному дню проведения мероприятия в апреле, потому что в 2022 году будет юбилейный год - 110 лет анимации в России. 8 апреля 1912 года состоялась премьера мультипликационного фильма "Прекрасная Люканида" Владислава Старевича.

В почетной номинации "Мастер" в этом году будут два лауреата: народный артист РСФСР, автор музыки к мультфильмам "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "38 попугаев" Геннадий Гладков и поэт-песенник, драматург, участвовавший в создании "Бременских музыкантов", "Летучего корабля", "Голубого щенка" - Юрий Энтин.

В номинации "Продюсер" награду получит один из создателей сериала "Смешарики", продюсер многих анимационных проектов Илья Попов.

Своеобразным рекордом стало появление Андрея Хржановского за "НОС, или Заговор "не таких"" сразу в трех номинациях - режиссер, сценарист и актер.

В актерской номинации в этом году Светлана Крючкова, которая редко озвучивает анимационные фильмы, она отметилась в короткометражной ленте "Ба" режиссера Светланы Филипповой.

В номинации "Полный метр" представлен "Детский альбом", над которым работали режиссеры Алена Томилова, Оксана Черкасова, Борис Коршунов, Татьяна Мусалямова, Евгения Хазиханова, Елена Петкевич, Наталья Чернышёва, Евгений Надточей, Юлия Иванова, Игорь Волчек, Ирина Марголина, Александр Ленкин, Наталья Рысс. "Детский альбом" выполнен мультипликаторами студии М.И.Р. и аниматорами Национальной студии "Беларусьфильма" - лауреатами премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы. Кстати, презентация мультфильма на лучших произведениях композиторов мира о детях прошла на последнем ММКФ.

Торжественная церемония вручения VII Национальной анимационной премии "Икар" пройдет в кинотеатре "Художественный". Мероприятие будет проведено в декорациях мультфильма Александра Татарского и Игоря Ковалева "Следствие ведут колобки".