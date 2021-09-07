На онлайн-голосование записались почти 1,9 млн россиян

В Центризбиркоме считают, что в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) 17-19 сентября примут участие не мнение 2 миллионов россиян. За десять дней до старта обработано почти 1,9 млн заявок.

Сегодня в ЦИК стартовало тестовое голосование, в котором могут принять участие все, кто подал заявления в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

"Мы сегодня приступаем к тестированию ДЭГ на двух платформах: федеральной и московской", - отметил зампред ЦИК Николай Булаев. "Заявления уже подали 1 млн. 893 тыс. человек - это люди, которые доверяют дистанционному электронному голосованию и выбрали его как форму волеизъявления", - добавил он. По мнению замглавы ЦИК, эта цифра вырастет и преодолеет отметку в 2 миллиона человек.

Всего же в перечисленных регионах живут 16 млн избирателей, у 10 млн из них есть подтвержденные учетные записи на портале госуслуг, то есть они могут голосовать дистанционно.

"Это говорит о том, что у системы ДЭГ есть перспективы развития", - считает Николай Булаев.

Напомним, подать заявление на участие в онлайн-голосовании можно до 13 сентября включительно. Москвичи могут это сделать через единый портал госуслуг и сайт mos.ru, жители остальных шести регионов - только на федеральном портале госуслуг.

Заявление можно отозвать, но не позже 13 сентября, иначе электронный формат останется единственно возможным.