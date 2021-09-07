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07.09.2021 17:55
Рубрика: Культура

На торги выставляется шляпа Наполеона

Текст: Юрий Ершов
Фото: REUTERS/Yang zheng Фото: REUTERS/Yang zheng
Фото: REUTERS/Yang zheng

Международный аукционный дом в Гонконге "Бонхамс" анонсирует торги, на которых будет представлен бикорн (шляпа-двууголка), якобы принадлежавший Наполеону. Об этом пишет немецкий еженедельник Spiegel.

Фото: Jack Taylor/Getty Images
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По данным от "Бонхамс", этот головной убор находится в собственности немецкого аукциониста. Он выкупил его у небольшого аукционного дома в Германии. Причем продавцы и не подозревали, что у шляпы такое богатое прошлое.

По счастливой случайности, как рассказал прессе исполнительный директор "Бонхамс" Симон Коттле, покупатель обратил внимание на сохранившиеся надписи на тыльной стороне шляпы и на другие особенности. Тогда-то он и предположил, что шляпу, судя по возрасту и иным признакам, вполне мог носить Наполеон. Эту догадку подтвердило и серьезное исследование, которое было проведено с помощью новейших технологий. Причем в шляпе обнаружились даже несколько волосков, два из которых, скорее всего, принадлежали Наполеону.

Поскольку первый хозяин двууголки, какие Наполеон предпочитал, установлен совсем недавно, то пока ее оценивают в 120-170 тысяч евро. Это мало, считает Коттле. Другие наполеоновские шляпы, выставлявшиеся на аукционах в прошлом, продавались по цене почти в 2,5 миллиона долларов. А пока двууголка Наполеона сначала будет выставлена на всеобщее обозрение в Гонконге, затем ее покажут парижанам и лондонцам. И лишь 27 октября стартуют торги с драгоценным лотом.

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