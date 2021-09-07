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07.09.2021 16:45
Рубрика: Общество

Подсчитан примерный уровень антител для нейтрализации "дельта"-штамма

Текст: Ольга Орлова

Ученые Кембриджского университета совместно с коллегами из Индии изучили особенности "дельта"-штамма SARS-CoV-2 и пришли к неутешительному выводу, что эта разновидность вируса более защищена от атаки антител.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Так, в Индии в первом квартале 2021 года до половины случаев COVID-19 выявлялось у людей, которые в прошлом году уже были инфицированы. Обследование инфицированных медицинских работников в трех больницах Дели, почти все из которых были вакцинированы, показал, что "дельта"-вариант передается между привитыми в большей степени, чем "альфа"-вариант.

Получив сыворотку из образцов крови людей, которые ранее переболели коронавирусной инфекцией либо были вакцинированы, ученые обнаружили, что "дельта"-вирус почти в 6 раз менее чувствителен к сывороткам ранее инфицированных лиц и в восемь раз менее чувствителен к вакцинным сывороткам по сравнению с альфа-вариантом.

Ученые провели эксперимент, заражая "мини-органы", выращенные из клеток дыхательных путей с помощью технологии 3D, чтобы изучить, что происходит, когда вирус достигает дыхательных путей. И пришли к выводу, что "дельта"-вариант был более эффективен при проникновении в клетки по сравнению с другими вариантами, поскольку на его поверхности было больше расщепленных шипов. Оказавшись внутри клеток, этот вариант также оказался более способным к размножению.

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