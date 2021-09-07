Немцы раскритиковали все варианты возможных коалиций после выборов в бундестаг

Немцам заранее не нравится ни один из вариантов коалиции, которые возможны после выборов в бундестаг 26 сентября. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Insa за три недели до голосования. Очевидно одно: канцлер Ангела Меркель уходит, а ее партия продолжает отставать в гонке. По последним данным, за ХДС/ХСС готовы проголосовать лишь 20,5 процента немцев, за социал-демократов - 26. То есть ни одна из "народных" партий, которые сейчас на двоих управляют Германией, не получает поддержки хотя бы трети населения.

А значит, каждая рискует остаться за бортом правительства. "ФРГ полным ходом движется к трехсторонней коалиции - впервые с 1950-х годов. Только непонятно, кто ее возглавит и какие партии будут в ней участвовать", - отмечает Politico. Не запутаться в немецких пасьянсах помогает шпаргалка, где за каждой из партий закреплен свой цвет: ХДС/ХСС - черный, Социал-демократическая партия Германии - красный, "Зеленые" - понятное дело, зеленый, Свободная демократическая партия - желтый. "Левых" также относят к красному спектру.

Итак, меньше всего отторжения у немцев вызывает "черно-красно-желтая" коалиция. Но не сказать, что они от нее в восторге. По версии Insa, 39 процентов респондентов считают альянс ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП благом, 44 процента - плохим вариантом. Эту коалицию часто называют "Германия" - по цветам немецкого триколора (на политическом сленге за ней также закрепилось прозвище "Микки-Маус"). Немцы понимают, что такой альянс не сулит им ничего принципиально нового.

Еще меньше перемен ждет страну при сохранении нынешней "большой коалиции" ХДС/ХСС и СДПГ. Ее поддерживают 35 процентов опрошенных, 48 - не одобряют. Очевидно, это будет дежавю последних двух сроков канцлерства Меркель - только уже без Меркель. Две народные партии, по идее призванные оппонировать друг другу, годами сидят в одном кабинете. Как отмечает газета FAZ, вроде бы это не так уж плохо: побеждают прагматизм и умение лавировать. С другой стороны, в Германии накопилась "усталость от "большой коалиции", с ней немецкая политика потеряла остроту. "Умиротворение, которое парализует", - таков диагноз издания.

Если социал-демократы придут первыми, то их кандидат Олаф Шольц может попытаться создать коалицию "Светофор" из СДПГ, СвДП и "Зеленых". За нее выступают 29 процентов немцев, 53 - против. В этом случае христианским демократам впервые с 2002 года придется уйти в оппозицию. Хотя Ангела Меркель уже не выставляет свою кандидатуру, такой расклад стал бы для нее личным поражением в глобальном смысле. Похоже, христианские демократы всерьез нервничают, что 16 лет "эры Меркель" могут быть разом перечеркнуты. Дошло до того, что они открыто просят свободных демократов не соглашаться на "Светофор".

Еще больше в партии Меркель боятся "левого разворота Германии", если к власти придут "красно-красно-зеленые". Коалицию СДПГ, "Левых" и "Зеленых" одобряют 27 процентов немцев, 55 - критикуют. Конечно, вхождение посткоммунистов из бывшей ГДР в федеральное правительство стало бы сенсацией. Пока такой сценарий кажется фантастикой, но в немецкой политике, как известно, ничего исключать нельзя. Правда, от "Левых" потребуются твердые "гарантии приверженности НАТО". Но для этого немецким "товарищам" пришлось бы поступиться своими принципами, ведь они то как раз выступают за то, чтобы распустить НАТО и создать новую систему европейской безопасности с участием России. "Как должно выглядеть это обязательство? Мы что, должны прийти в штаб-квартиру НАТО и встать на колени?" - с раздражением заявил на днях лидер парламентской фракции "Левых" Дитмар Барч.

Реальным шансом для главы ХДС Армина Лашета сесть в кресло Меркель стала бы коалиция "Ямайка" (по цветам флага карибского государства). Альянс ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП поддерживают 23 процента немцев, 58 - отвергают. При таком раскладе социал-демократы вылетают из правительства. Оно получает новые лица, поддержку абсолютного большинства в бундестаге и карт-бланш на масштабные реформы, которые активно продвигают "Зеленые". Другое дело, что между "Зелеными" и остальными слишком много расхождений, так что "Ямайку" ждут постоянные бури. К тому же не факт, что Лашет сумеет объединить столь разнородные силы под своим крылом. Напомним, после выборов 2017 года это не удалось даже Ангеле Меркель. Несколько недель она вела переговоры именно о "Ямайке", но в конце концов свободные демократы хлопнули дверью. Страна, которая почти полгода жила без нового правительства, тогда чуть не оказалась на пороге перевыборов.

Конечно, вхождение посткоммунистов из бывшей ГДР в федеральное правительство стало бы сенсацией

А что если в правительстве окажется вся троица, которая борется за кресло канцлера, - Армин Лашет, Олаф Шольц и Анналена Бербок? Эксперты не слишком верят в "Кенийскую коалицию". Если бы Шольцу и Бербок хватало поддержки, они вполне могли бы поладить и вдвоем, без Лашета. Чего стоит их недавняя встреча в Потсдаме, где политики демонстрировали со сцены завидную идиллию. Единственное расхождение между ними - отношение к срокам "зеленой революции" (социал-демократы не хотят ее форсировать). Зато в социальных вопросах они, по выражению Шольца, "прекрасно совпали". Лишь один нюанс: оба политика живут в Потсдаме и баллотируются в качестве кандидатов по одному избирательному округу, за который, по идее, должны были сражаться. Вот только никакой предвыборной борьбы избиратели не заметили.