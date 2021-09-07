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07.09.2021 20:45
Рубрика: В мире

NYT сравнил Америку с Римом, а остальной мир - с вассалами

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Фиаско США в Афганистане временно сбило "корону" с головы многих американских комментаторов. Но лестную для американской политической элиты концепцию собственной исключительности даже таким провалом не перечеркнешь. Об этом наглядно свидетельствует статья колумниста The New York Times Росса Доутэта. Он, размышляя о последствиях афганской кампании, сравнивает Америку с Римской империей, а весь остальной мир - с вассалами да варварами.

Комментируя фотографии бойцов движения "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ") в американском обмундировании, журналист пишет: "Эти кадры резонируют с концом Римской империи, где талибы - это вестготы или вандалы, которые адаптировали части римской культуры, хотя и положили конец самой империи. Это показало, как мог бы выглядеть мир после американской империи: не исчезновение всего нашего великолепия и труда,... но мир из людей, играющих в американистость на руинах наших ключевых экспортных путей, военных баз и торговых центров".

Фото: АР
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Росс Доутэт считает, что американских империй существует целых три. Первая - внутренняя, "из самих Соединенных Штатов и их сателлитов в Тихом океане и Карибском бассейне". Вторая - внешняя империя из "регионов, которые Америка оккупировала и реконструировала после Второй мировой войны, поместив под свой военный зонтик". То есть Западная Европа, Япония и еще несколько азиатских стран. Наконец, третья - это мировая империя, "простирающаяся везде, куда дотягивается торговая и культурная мощь" Америки.

В этой концепции болезненные поражения США во Вьетнаме и Афганистане доказали, что упаковать весь мир во второе "кольцо" не удастся, а третье "кольцо" оказалось слишком обширным, чтобы полностью его интегрировать и контролировать. Примечательно, что к поражениям США колумнист The New York Times относит и нынешнюю самостоятельность России и Китая. В его понимании наша страна должна была стать сателлитом Америки "германо-японского типа", а Китай - "младшим партнером". Журналист убежден: даже если бы Америка и захотела избавиться от имперских амбиций, "сложно найти путь назад из статуса империи к обычной нации, который не предполагал бы мучительного падения". Иными словами, от имперских амбиций Америка не откажется, потому что отступать некуда - позади Вашингтон.

В мире США Ситуация в Афганистане

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