NYT сравнил Америку с Римом, а остальной мир - с вассалами

Комментируя фотографии бойцов движения "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ") в американском обмундировании, журналист пишет: "Эти кадры резонируют с концом Римской империи, где талибы - это вестготы или вандалы, которые адаптировали части римской культуры, хотя и положили конец самой империи. Это показало, как мог бы выглядеть мир после американской империи: не исчезновение всего нашего великолепия и труда,... но мир из людей, играющих в американистость на руинах наших ключевых экспортных путей, военных баз и торговых центров".
Росс Доутэт считает, что американских империй существует целых три. Первая - внутренняя, "из самих Соединенных Штатов и их сателлитов в Тихом океане и Карибском бассейне". Вторая - внешняя империя из "регионов, которые Америка оккупировала и реконструировала после Второй мировой войны, поместив под свой военный зонтик". То есть Западная Европа, Япония и еще несколько азиатских стран. Наконец, третья - это мировая империя, "простирающаяся везде, куда дотягивается торговая и культурная мощь" Америки.
В этой концепции болезненные поражения США во Вьетнаме и Афганистане доказали, что упаковать весь мир во второе "кольцо" не удастся, а третье "кольцо" оказалось слишком обширным, чтобы полностью его интегрировать и контролировать. Примечательно, что к поражениям США колумнист The New York Times относит и нынешнюю самостоятельность России и Китая. В его понимании наша страна должна была стать сателлитом Америки "германо-японского типа", а Китай - "младшим партнером". Журналист убежден: даже если бы Америка и захотела избавиться от имперских амбиций, "сложно найти путь назад из статуса империи к обычной нации, который не предполагал бы мучительного падения". Иными словами, от имперских амбиций Америка не откажется, потому что отступать некуда - позади Вашингтон.