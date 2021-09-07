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07.09.2021 11:32
Рубрика: Экономика

Олег Леонов: Благодаря "бесшовным пересадкам" москвичи смогут экономить до 11 тысяч рублей в год

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Александр Иванов Фото: Александр Иванов
Фото: Александр Иванов

Куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов, инициировавший кампанию по сбору подписей москвичей за введение "бесшовных пересадок" на наземном транспорте столицы, пообщался с московской семьей, которая уже воспользовалась нововведениями и отметила заметную экономию денежных средств.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее озвучил первые итоги действия новых правил поездок на наземном транспорте, в соответствии с которыми теперь можно пересаживаться без дополнительной оплаты неограниченное количество раз в течение 90 минут. За три сентябрьских дня жители совершили более 162 тысяч поездок, пользуясь "бесшовными пересадками". Эта мера позволила уменьшить в 1,5 раза стоимость разовой поездки.

"Рад, что решение московских властей о введении бесшовных пересадок на наземном транспорте уже принесло первые положительные результаты. Я неоднократно обращался к Сергею Собянину с письмами, через СМИ и социальные сети, указывая на существующую несправедливость в отношении тех москвичей, кто предпочитает наземный транспорт. Сегодня мы увидели первые плоды правильного решения. По предварительным подсчётам, бесшовные пересадки позволят москвичам экономить до 11 тысяч рублей в год", - прокомментировал Олег Леонов.

Он пообщался с одной из московских семей, которая уже воспользовалась данной программой. Горожане поделились, что в совокупности за утро и вечер они ежедневно делают около шести пересадок на наземном транспорте.

"В нашей семье 6 человек, и все ежедневно пользуются наземным транспортом. Это только на первый взгляд 22 рубля - небольшая сумма, но если подсчитать расходы на проезд всех членов семьи за месяц, то уже получается значительная экономия при новых правилах проезда. Мы с радостью сэкономленные средства потратим на детей", - отметила москвичка Зинаида П.

Олег Леонов напомнил, что ранее пассажирам автобусов и трамваев приходилось оплачивать пересадки. Команда Леонова собрала более 10 тысяч подписей в поддержку инициативы по введению пересадок без доплаты на наземном транспорте, которые Леонов передал в мэрию Москвы вместе с обращением.

Депутат Пресненского совета депутатов Анатолий Юшин в свою очередь заявил, что столице нужно комплексное "переосмысление" транспортной политики. "Ежедневная маятниковая миграция из спальных районов в центр создает и толпу в метро, и давку в автобусах, и пробки на дорогах. Каждый район города должен иметь точки социального притяжения, привлекательные рабочие места. Тогда и ездить с пересадками не придется", - считает он.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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