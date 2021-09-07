Открыта продажа на фестиваль фильмов об искусстве TANR

"Это было зрелище для тех, кто не прячет глаза в карманах", - говорит Ульрика Оттингер в фильме "Парижские каллиграммы" о "комнате чудес" - Париже времен своей юности, где она оказалась сразу после учебы в Академии искусств Мюнхена. Если воспользоваться фразой Оттингер, то пятый по счету фестиваль фильмов об искусстве, который проводит газета The Art Newspaper Russia с 14 по 21 сентября, тоже для тех, кто не прячет глаза в карманах.

В залах четырех кинотеатров (Центр документального кино, "Иллюзион", "Художественный", "Пионер") и трех музеев (Третьяковская галерея, "Гараж", Мультимедиа Арт Музей, Москва) можно увидеть фильмы последних двух лет, показанные на фестивалях в Канне, Берлине, Москве, а также фестивалях Sundance, Tribeca. К примеру, фильм "Парижские каллиграммы" был показан на 70-м Берлинале 2020, а сама Ульрика Оттингер, режиссер, сценарист, фотограф, художница, на этом юбилейном фестивале получила приз "Камера Берлинале".

Фильм "Сатоси Кон, иллюзионист" (реж. Паскаль-Алекс Винсент, 2021) был в официальной программе Каннского фестиваля в разделе "Классика Канн". Японский режиссер Сатоси Кон (1963-2010) и впрямь классик анимации и анимэ. Кадры из его фильма цитирует в своем "Реквиеме по мечте" Даррен Аронофски. Фильм о мастере киноиллюзий, сплавившем традицию анимэ с наследием западного комикса, - одна из жемчужин фестивальной программы.

Но если вы решите, что фильмы фестиваля исключительно о далеком прошлом, о классиках Парижа, Берлина, Токио, то ошибетесь. Одна из самых резонансных медийных историй (которая, похоже, не закончится никогда) связана с картиной "Спаситель мира", автором которой считается Леонардо да Винчи. На сегодня это самая дорогая картина в мире, проданная в 2017 году на Christie"s за 450,3 млн долларов. Подробную историю этой картины можно прочитать здесь.

Замечу лишь, что после 500 лет путешествия по частным коллекциям картина Леонардо, которая считалась утраченной, вынырнула на небольшом американском аукционе в 2005 году. Ее как работу учеников и подражателей Леонардо за 10 тысяч долларов купила группа арт-дилером. Среди них были и Роберт Саймон, эксперт по старым мастерам из Нью-Йорка. В 2013 дилеры продали картину швейцарскому арт-дилеру и предпринимателю Иву Бувье за 80 млн долларов. А тот, в свою очередь, продал Дмитрию Рыболовлеву за 127,5 млн. Короче, теперь картина у саудовского шейха, который и выложил без малого полмиллиарда за "Спасителя мира". Согласившись на экспертизу картины в Лувре, шейх, однако, на выставку Леонардо в Париже работу не выдал.

Понятно, что такая история тянет на целый сериал. Но пока сняты, как минимум, два документальных фильма. Один из них - "Утраченный Леонардо" (Андреас Кефед, 2021) - можно будет увидеть на фестивале. Как скромно сообщает постер, среди участников событий - "темные лошадки", реставраторы, американские, швейцарские и русские бизнесмены, аукционные дома, президент Франции и шейх Саудовской Аравии, музеи и даже ЦРУ… В общем, если вы любите детективы и интригу в духе Эркюля Пуаре и Шерлока Холмса, то вам сюда.

Но это не единственный арт-детектив в "портфеле" фестиваля. Другая не менее громкая история связана с именем Николая Ивановича Харджиева, собирателя наследия русского авангарда. Он относительно благополучно пережил советское время, живя очень замкнуто, и уехал в Амстердам вместе с женой в 1993 году, когда ему было под 90 лет. Так его коллекция, большая часть которой была вывезена нелегально, оказалась между Россией и Голландией. Сам Харджиев, как и его жена Лидия Чага, умерли в середине 1990-х. Но история коллекции продолжалась. В 2011 году Голландия вернула в РГАЛИ письма, статьи, рисунки и фотографии из архива Харджиева, оставшегося в Амстердаме.

В 2017 фонде In Artbus вместе с РГАЛИ впервые показали эти архивные сокровища публике. Сегодня большая часть документов, включая статьи Малевича, были изданы РГАЛИ в трех томах. Тем не менее в истории Харджиева и его коллекции по-прежнему остается много белых пятен. Фильм Лилии Вьюгиной "Харджиев. Последний русский футурист" (2020) высвечивает их и отчасти проясняет. В фильме есть уникальные материалы, например, фрагменты давних интервью с самим Николаем Ивановичем, которые брали у него Ирина Врубель-Голубкина, а также сотрудники музея Маяковского.

Не единым детективом живы люди, есть еще телесериалы, скажете вы. Без телесериала в программе тоже не обошлось. Первый сезон "Пепперштейн: сюрреалити-шоу" (реж. Евгений Митта, 2021) можно увидеть на большом экране. Жанр смешанный - то ли анимация с элементами дока, то ли документальная история с включением анимации. Но поручиться можно за то, что Павла Пепперштейна слушать и смотреть всегда интересно. Обещают погружение в историю московского романтического концептуализма, увиденного глазами ребенка, жизнь в писательском Переделкине, а также историю объединения "Медицинская герменевтика". "Господин мифоген", как однажды назвали Пепперштейна "Роллинг Стоунс", рассказчик из тех, чьи истории неприметно уплывают за грань реальности, но иногда они возвращаются на нашу грешную землю.

Для тех, кто не хочет ни детектива, ни шоу, ни сюрреализма, ни концептуализма, а давно и безнадежно мечтает доехать до Флоренции, например, рекомендуется достойная замена - фильм "Внутри Уффици" (реж. Коринна Бельц и Энрике Санчес Ланш, 2021). Премьера его была на докфесте в Мюнхене и на Шанхайском международном кинофестивале в этом году. Смотрите картины Сандро Боттичелли и Артемизии Джентилески на большом экране, слушайте директора Галереи Уффици Айке Шмидта, наслаждайтесь историей искусства и историей коллекции Медичи. И не забывайте о правилах эпохи пандемии!