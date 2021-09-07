Патриарх поздравил российских паралимпийцев с достигнутыми результатами.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российских участников XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Наша паралимпийская команда заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете. По словам патриарха, многие из спортсменов-паралимпийцев "верующие люди и именно вера укрепляет их волю к победе".

"Установленные вами новые мировые рекорды, а также медали, полученные благодаря упорному труду и огромному терпению, силе духа и воли, являются ярким свидетельством того, что телесные недуги не ограничивают возможностей человека в стремлении к победе и, прежде всего, победе над самим собой"​​​, - сказано в поздравлении патриарха, которое цитируют РИА Новости.

По словам патриарха, в Токио спортсмены-паралимпийцы с честью представили страну и достойно продолжили традиции российского паралимпийского движения.

Патриарх убежден, что такой пример сможет вдохновить людей, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях, помочь им обрести уверенность в своих силах и не отчаиваться.

Патриарх также поздравил паралимпийских спортсменов из Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы и других стран.