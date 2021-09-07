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07.09.2021 16:28
Рубрика: Культура

Археологи установили, где и когда появились первые бюрократы

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи при проведении раскопок на кургане Арслантепе обнаружили несколько тысяч оттисков печатей, возраст самых древних из которых достигает 7000 лет. Это одно из самых древних на сегодня прямых свидетельств существования бюрократии.

Фото: Vejlemuseerne
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Как сообщает агентство Anadolu, коллекция оттисков древних печатей накапливалась в течение нескольких лет. Все они были обнаружены в восточной турецкой провинции Малатья, где находится курган Арслантепе.

Здесь располагалось древнее поселение, одно из самых ранних на планете. Считается, что его история может насчитывать порядка 10 тысяч лет. Отметим, что данный памятник внесен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Новые находки проливают свет на бюрократическую структуру, которая сложилась в этом поселении еще около 7000 лет назад. Первые 250 отпечатков различных печатей археологи раскопали здесь несколько лет, когда обследовали руины храма возрастом 5621 год.

На протяжении 30 лет руководила раскопками Марселла Франципане, профессор археологии Римского университета Ла Сапиенца. Недавно она вышла на пенсию. Ей удалось собрать самую большую в мире коллекцию оттисков древних печатей. В этом году профессор вновь приехала в Турцию, чтобы помочь коллегам идентифицировать вновь найденные оттиски.

По словам Франципане, во время раскопок на месте бывшего дворца, построенного из сырцового кирпича, было обнаружено в общей сложности около 5000 отпечатков печати. Их подробное описание исследователь приводит в своем научном труде под названием "Арслантепе".

Кстати, указанный дворец известен как первый в мире королевский дворец. Возможно, именно в нем и процветала бюрократия. Зародилась же она, судя по печатям, гораздо раньше. Ведь храм, где были обнаружены древнейшие оттиски, гораздо старше дворца.

"Теперь мы точно знаем, что бюрократия родилась еще до строительства дворца, - говорит Франципане. - В дворцовые времена она стала более изощренной, и это очень важно. К сожалению, до сих пор мы не нашли никаких печатей при раскопках, а нашли только их оттиски. Но мы делаем очень аккуратную работу, изучаем все под микроскопом и теперь можем реконструировать печати".

По ее словам, судя по оттискам, печати в древнем поселении были нескольких видов. Их изготавливали из дерева, камня и металла. Понятно, что деревянных печатей не найти, органический материал не способен выдержать испытание таким огромным периодом времени. Но археологи не теряют надежды обнаружить каменные или металлические печати.

Фото: iStock
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Тысячи найденных оттисков хорошо сохранили изображения. Так, найдены оттиски с изображениями львов, змей и человеческих фигур. Спектр использования печатей был широк. С их помощью древние жители устанавливали пломбы на запечатанные сосуды и корзины, с их помощью закрывали двери. К слову, на дверях храма следов печатей не нашлось, а вот во дворце закрытые двери запечатывали особыми пломбами - вероятно, в целях безопасности.

"Это означает, что во дворце существовала система контроля, - считает Франципане. - Контролировались кладовые, которые располагались внутри дворца. В храме же были найдены оттиски печатей, которые использовались для корзин, сумок и сосудов. Это говорит нам о том, что со временем кое-что менялось, система с годами становилась все лучше".

Нынешний руководитель раскопок на кургане Арслантепе Франческа Балосси Рестелли говорит, что каждая печать принадлежала конкретному человеку или семье. Только в храме было обнаружено 250 оттисков различных печатей. То есть, с храмом было связано как минимум 250 семей. Во дворце были найдены тысячи оттисков. По мнению Рестелли, эти печати принадлежали людям, которые были с ним тесно связаны.

"Они работали во дворце, это были чиновники, - говорит она. - Также во время раскопок в этом году мы обнаружили дома позднего энеолита, датируемые 3600-3700 годами до нашей эры. Надеюсь, исследование этих домов также поможет нам понять, как зародилась эта важная система [бюрократия]".

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