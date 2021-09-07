Песков рассказал про риски масштабной приватизации

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07.09.2021 13:07
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали про риски масштабной приватизации

Текст: Кира Латухина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приватизация не должна быть самоцелью, есть разные точки зрения на этот счет, в свое время из-за нее на грани исчезновения были целые отрасли и государству пришлось вливать в них большие инвестиции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по их просьбе колонку главы Счетной палаты Алексея Кудрина с призывом к масштабной приватизации.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Песков отметил огромный опыт и великолепные экспертные знания Кудрина, который на протяжении не одного года оставался лучшим министром финансов в мире. "Его точка зрения важна. Но есть и другие экспертные точки зрения", - добавил он.

"Очевидно, что в целом рынок сейчас уже перешел в процесс восстановления...Пока это рост от минимальной базы. Поэтому в абсолютном выражении пока состояние рынка, конечно, оставляет желать лучшего", - оценил Песков. "Приватизация как процесс важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью", - подчеркнул он и напомнил: "Мы неоднократно сталкивались с тем, что в результате приватизации на грани исчезновения были целые отрасли промышленности, которые потом с огромным трудом приходилось опять консолидировать в руках государства и путем огромных инвестиций возрождать".

"Пока никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Президент Администрация Президента Приватизация государственного имущества

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