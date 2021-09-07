Песков: Россия пока не принимала решений о признании талибов

Никаких решений о признании движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - прим. "РГ") власти России не принимали; нужно понять, как обещания соотносятся с действиями. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит", - сказал Песков.

"А главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов и заявления будут коррелировать с их будущими действиями. Что за система руководства будет", - заметил пресс-секретарь президента, комментируя приглашение российской стороне на церемонию объявления нового состава правительства Афганистана.