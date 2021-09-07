Полезные советы от Банка России

Выбирая кредитную программу в банке, надо тщательно изучить все условия. Выясняем вместе с экспертом, какие моменты надо учесть, чтобы кредит не стал дорогим разочарованием.

Ставка на полис

"Очень важно обратить внимание на дополнительные условия кредитования, - поясняет начальник экономического управления Главного управления Банка России по ЦФО Елена Буздалина. - Банки нередко предлагают выгодные процентные ставки по кредитам тем, кто дополнительно будет приобретать, например, полисы страхования жизни и здоровья заемщика". Закон этого не запрещает. Ведь полис снижает для финансовой организации риски: если с клиентом что-то случится и он перестанет выплачивать долг, то банк сможет рассчитывать на страховую компанию.

От большинства видов страхования при оформлении кредита можно отказаться. Исключение - страхование заложенной недвижимости при ипотеке. Однако если вы приняли решение не покупать полис, то необходимо взвесить свою выгоду. Ведь для клиентов без полиса - скажем, страхования жизни при ипотеке - банк может установить повышенную ставку. Если заемщик откажется от такого полиса при оформлении ипотеки, то ставка может вырасти на 1-2 процентных пункта. Для других видов кредитования такое увеличение может быть даже более значительным, поскольку условия кредитования в разных банках для каждого клиента индивидуальны.

Но отсутствие полиса может и не повлиять на процент по кредиту: попросите сотрудника банка рассчитать два варианта (с полисом и без) и оцените итог. Если банк предлагает несколько страховок, уточните информацию по каждому полису и его влиянию на ставку.

У своих - дороже

Банки при оформлении кредита могут предлагать полисы определенной страховой компании-партнера, но тарифы у нее могут быть выше, чем у других игроков рынка. "Можно узнать, полисы каких организаций принимает кредитор, сравнить варианты и выбрать самый выгодный", - поясняет Елена Буздалина.

Также нередко банки предлагают заемщику присоединиться к коллективному договору страхования, который кредитор уже заключил со страховой компанией.

Это удобно для банка, а для заемщика - не всегда. Ведь все клиенты по такому договору страхуются на общих условиях.

Хотите большего разнообразия - вместо коллективного договора можно выбрать индивидуальный. Например, кто-то предпочтет франшизу, чтобы сделать полис дешевле.

Исключение из правил

Иногда заемщик может купить страховку, условия которой на него не распространяются. Скажем, в списке исключений из страхового покрытия могут значиться водители со стажем менее двух лет или определенное заболевание, которое имеется у заемщика. В выплате в таком случае будет отказано.

Помощь на дорогах

Нередко банки сотрудничают не только со страховыми компаниями, но и с юридическими, медицинскими организациями, с компаниями помощи на дорогах. Все эти услуги банки могут предложить клиенту при оформлении кредита. Заемщику решать, хочет ли он платить за "сертификат" на услуги юриста, механика или за возможность получать консультации врача удаленно.

В одном из банков заемщик вместе с кредитом приобрел полис страхования жизни и флеш-карту с изданием советов для потребителей. Такая ситуация описывается в "Обзоре практик реализации страховых услуг при заключении кредитного договора" Банка России. Страховая премия составила 3 тыс. рублей, а стоимость флеш-карты 137 тыс. рублей. В кредитном договоре было отмечено, что заемщик согласен на приобретение страховых услуг на общую сумму 140 тыс. рублей. А при отказе от договора страхования/досрочном погашении кредита страхователю подлежала возврату только страховая премия в размере 3 тыс. рублей.

Банк России рекомендовал организациям не использовать подобную практику.

Цена страховки и допуслуг прибавлена к сумме кредита

"Обратите внимание, что плата за дополнительные услуги и полисы может включаться в стоимость кредита. Тогда сам кредит становится дороже, поскольку на стоимость полисов и допуслуг будут начисляться проценты. Если вас это не устраивает, попросите пересчитать параметры кредита", - поясняет Елена Буздалина.

При желании можно оплатить нужные вам сервисы отдельно.

14 дней на раздумья

Теперь о хорошем: после оформления полиса можно передумать. "От большинства ненужных или не подходящих по условиям полисов добровольного страхования можно отказаться. Для этого есть отведенный законодательством срок - 14 календарных дней. Вернуть можно всю уплаченную сумму или большую ее часть. Но если заемщик воспользуется периодом охлаждения, то банк вправе повысить ему процентную ставку по кредиту", - поясняет Елена Буздалина.

Кстати, вскоре и от любых допуслуг, оформленных вместе с потребительским кредитом или займом, можно будет отказаться в период охлаждения. В последние дни текущего года вступит в силу соответствующий закон. Если заемщик подаст заявление в течение 14 дней после того, как подписал договор, то сервисные компании будут обязаны вернуть деньги.

Сумма будет возвращена полностью, если клиент не пользовался допуслугами. Или компания вычтет фактически понесенные расходы на ее оказание к моменту отказа.