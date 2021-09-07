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07.09.2021 19:48
Рубрика: Общество

Правительство утвердило порядок запрета иностранцам на въезд в Россию

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Правительство России утвердило два постановления. Один документ прописывает порядок установления запрета иностранному гражданину на въезд в нашу страну. Другой устанавливает правила принятия решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина в нашей стране.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова подчеркнула, что новый единый подзаконный акт регулирует процедуру установления "нежелательности" для всех уполномоченных на такие решения органов.

Иностранные туристы смогут оформлять многократные визы

"Во многом приказ унифицирует уже ранее имевшиеся правила и позволяет тем органам, у которых не было своих ведомственных процедурных документов, напрямую применять", - говорит она.

Сейчас в список "нежелательных" иностранцев могут внести восемь ведомств: Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Министерство обороны, Служба внешней разведки, Министерство иностранных дел, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная таможенная служба и Росфинмониторинг.

"Сроки присвоения статуса нежелательности органами назначаются по собственному усмотрению. Нет конкретных актов, которые позволяли бы проверить обоснованность назначения того или иного срока в статусе "нежелательности". Как свежий пример мера может назначаться пожизненно", - сказала Мария Спиридонова.

Часто запрещают въезд в страну иностранным гражданам - лихачам. Запрет не означает, что серийный нарушитель ПДД сразу будет выслан. Но вид на жительство ему не продлят, уехать придется

"Свежий пример" это дело комика Идрака Мирзализаде, гражданина Беларуси. Как пояснили в МВД, признавшим его нежелательным, "в своем публичном выступлении Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство".

Как ни странно, есть немало людей, в том числе коллег по "юмористическому цеху", которые посчитали вполне допустимой ксенофобскую шуточку. Но это отдельный разговор. Национализма у нас быть не должно, точка. Те, кто готов разжигать рознь, должны нести ответственность.

Фото: РИА Новости
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Также в отношении иностранцев, нарушающих правила, могут приниматься решения о запрете на въезд в нашу страну.

Надо сказать, что такой запрет не означает моментальной высылки человека, если он уже находится в России. Но уехать ему все равно придется, так что в каком-то смысле это мягкий вариант высылки.

Иностранцу, перед которым закрыли дверь в страну, не продлят разрешение на временное проживание и уж тем более не выдадут вид на жительство. Не оформят ему и патент на работу. А когда человек уедет, так как законных оснований пребывания в России у него не осталось, обратно его уже не пустят.

За январь - июль 2021 года МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам. Причиной для 40 тысяч из них стали повторные административные нарушения. Часто запрещают въезд лихачам.

Общество Соцсфера Миграция Правительство Иностранцы в России

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