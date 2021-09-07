Президент Бразилии запретил соцсетям удалять не понравившийся им контент

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, запрещающий социальным сетям самовольно удалять контент, размещенный пользователями. Как отмечается в документе, такое решение позволит гарантировать свободу выражения мнений в стране. На этот шаг глава государства пошел после того, как соцсети удалили его собственные посты, расцененные как вводящие в заблуждение.

Президентский указ в течение следующих 60 дней должен быть рассмотрен Конгрессом (парламентом), который может наложить на него вето. Но до тех пор принятое Болсонару решение остается в силе. Отныне соцсети могут удалять контент только по "уважительной причине", и прежде чем сделать это, должны предложить пользователям решение проблемы. Указ также предусматривает право на восстановление удаленных постов, видео и фотографий, то есть их можно будет разместить заново.

"Эта мера значительно ограничивает возможность сдерживания злоупотреблений на наших платформах", - цитирует AFP представителя Facebook.

Верховный суд Бразилии недавно добавил имя Болсонару в список людей, в отношении которых ведется расследование за распространение фейковых новостей. Ряд последователей президента в рамках этого дела уже попали в тюрьму.