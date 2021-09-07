Продажа "Пушкинской карты" - мошенничество

В интернете на разных ресурсах появились объявления о продаже "Пушкинских карт", которые получили студенты и школьники, чтобы с их помощью покупать себе билеты в театры, музеи, на концерты.

Корреспонденты "Российской газеты" разбирались в ситуации. И сразу можем сказать, что тот, кто все-таки купит "Пушкинскую карту", останется и без денег, и без зрелищ. А тот, кто ее продает, обманщик.

"Эта схема мошенническая, - предупреждает главный специалист министерства культуры Пермского края Наталья Тафинцева. - "Пушкинская карта" именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Все билеты, которые приобретают с ее помощью, также именные". Даже если кто-то воспользуется этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся.

При входе надо будет предъявить паспорт (карты выдают тем, кому от 14 до 22 лет). "В случае нарушения вас просто не пустят на мероприятие, - поясняет Наталья Тафинцева. - Так что будьте бдительны и не позволяйте мошенникам вас обмануть!"

А в Красноярском крае "чужака" могут распознать еще на подступах к зрительному залу. "Возможность пройти по купленной с рук карте исключена технически, - сообщила официальный представитель краевого минкульта Ольга Ворошилова. - Чтобы скачать приложение для покупки билета, молодой человек должен сделать селфи. Так что отследить "чужого" - легкая задача".

Возможность пройти в зрительный зал по купленной с рук карте исключена технически

Но даже если по каким-то причинам селфи не работает, эстафету бдительности примут театры и музеи. Сейчас это, как уже говорилось, проверка документов. "А в ближайшем будущем задача упростится, - рассказали "РГ" в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского. - Появятся мониторы, на которые будет транслироваться фотография обладателя карты при ее считывании. Так что мухлевать не получится. Но мы надеемся, таких случаев не будет - к нам придут те, кому "Пушкинская карта" дорога как сбывшаяся возможность приобщиться к искусству".

В Красноярском крае оформить "Пушкинскую карту" смогут более 300 тысяч школьников и студентов. Как рассказали в краевом министерстве культуры, интерес к ним огромный - и у молодежи, и у театров и музеев. Деньги с карты (три тысячи рублей в этом году) можно потратить на посещение тех культурных учреждений, которые принимают участие в проекте. И так - во всех регионах страны. В Красноярском крае таких учреждений - пятнадцать. По сведениям пермского минкульта, в регионе 38 учреждений культуры, где можно использовать "Пушкинскую карту". И вскоре их станет больше, так как не все еще прошли соответствующую модернизацию.

А в Петербурге к проекту присоединились больше шестидесяти учреждений культуры. Ни в одном из них не видят проблемы с возможными злоупотреблениями. "Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" поддержал проект "Пушкинская карта". Считаем его важным и своевременным, - говорит Евгений Малыгин, директор Камерного музыкального театр "Санктъ-Петербургъ Опера". - Обладатели карты могут приобрести билеты на все спектакли нашего коллектива. При входе в театр билетер просит обладателя карты предъявить паспорт, саму карту и билет. Пока с мошенническими действиями администрация "Санктъ-Петербургъ Оперы" не сталкивалась. Надеемся, что и не столкнемся".

В большинстве музеев и театров вообще предположили, что в культурной столице молодежь с радостью воспользуется возможностью посетить спектакль или выставку. А единичные попытки продажи "Пушкинской карты" - ну что ж, на то они и исключения, чтобы подтверждать правило.

Что же касается сообщений в интернете о том, что "Пушкинская карта" выставлена на торги из-за того, что не нужна молодежи, то это явно не соответствует действительности, уверены в Пермском крае. И приводят свои аргументы. В регионе "Пушкинскую карту" смогут получить более двухсот тысяч человек. И буквально единичные факты, когда карту пытаются продать, говорят лишь о том, что она явно востребована, считают в крае.

Справка "РГ"

Программа поддержки доступности учреждений культуры для молодежи от 14 до 22 лет "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября этого года. Благодаря этому проекту 13 миллионов молодых людей смогут получить специальные карты, на балансе которых будет три тысячи рублей для похода в культурные учреждения по всей России. Карта выпускается в виртуальном формате. Но можно заказать и пластиковую карту с уникальным дизайном. К проекту "Пушкинская карта" будут постоянно подключаться новые культурные учреждения, в том числе и частные. На портале Культура.РФ и в приложении "Госуслуги.Культура" опубликуют афишу мероприятий, которые можно посетить благодаря "Пушкинской карте".