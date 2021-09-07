Производство алкоголя в России уменьшается

В нынешнем году россияне стали меньше пить - Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) сообщил, что в январе-августе официальный выпуск в стране алкогольной продукции (без пива и напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) составил 105,47 млн декалитров (дал), что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее падение зафиксировано в августе: выпуск легального алкоголя снизился на 11,8%, до 14,9 млн дал.

Падает производство водки: за 8 месяцев оно составило 45,78 млн дал, что на 4,9% меньше прошлогоднего показателя. Но в августе производство снизилось до 6,55 млн дал - что на 10,3% меньше. Розлив коньяка также снизился: в январе-августе - на 5,3%, до 4,68 млн дал, в августе - на 13,6%, до 0,55 млн дал. Производство винодельческой продукции с начала года составило 36,69 млн дал (на 13,5% меньше), в августе - 4,97 млн дал (на 26% меньше).

Как отмечают в НСЗПП, годовое снижение идет практически по всем категориям алкогольных и слабоалкогольных напитков. Но месячные показатели меняются разнонаправленно: в частности, выработка шампанских и игристых вин за 8 месяцев составила 5,74 млн дал (на 21,7% меньше), но в августе наблюдался "всплеск" - 1,12 млн дал, или на 27,4% больше прошлогоднего результата. Зато производство тихих вин падало весь период: за январь-август было выработано 19,88 млн дал (на 1% меньше), из них за август - 2,72 млн дал (на 19% меньше), фруктовых вин - 6,91 млн дал (на 24,9% меньше) и 0,71 млн дал (на 50,7% меньше). Производство винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе-августе снизилось на 21,8%, до 3,91 млн дал, в августе - на 60,3%, до 0,41 млн дал.

В целом выработка винных напитков, изготовляемых с добавлением этилового спирта, за 8 месяцев составила 115,5 тысячи дал (на 57,1% меньше), в августе - 2,88 тысячи дал (на 72,1% меньше).