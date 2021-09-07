Прокуроры начали формировать сводный план проверок бизнеса на 2022 год

С 1 сентября Генеральная прокуратура, прокуратуры субъектов, а также приравненные к ним специализированные прокуратуры приступили к согласованию планов проведения проверок и других контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, в отличие от прошлых лет сводный план проверок в этом году будет формироваться двумя способами. Так, уже в сентябре прокуроры дадут оценку поступившим предложениям контролеров о проведении проверок в рамках полутора десятков видов госконтроля. Это должно произойти по правилам закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Незаконные предложения прокуроры предложат исключить из проектов планов. При этом согласованные мероприятия по контролю будут включены Генеральной прокуратурой в Сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год. В свою очередь сам Сводный план будет размещен на официальном сайте надзорного ведомства до 31 декабря 2021 года.

Одновременно с 1 октября 2021 года прокуроры приступят к согласованию планов проведения контрольных мероприятий на будущий год тех контролирующих органов, которые будут вести проверки и надзор в соответствии с новым законом о госконтроле, который вступил в силу в июле этого года.

Как отметили в надзорном ведомстве, процесс исключения незаконных предложений из проектов планов будет проходить исключительно в "цифровом" формате с использованием ФГИС "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий". По его завершению контролирующие органы обязаны до 22 декабря 2021 года разместить на своих официальных интернет-ресурсах утвержденные планы.

После завершения обеих процедур все субъекты предпринимательства, а также органы контроля всех уровней смогут ознакомиться с интересующими их плановыми проверками на Едином портале прокуратуры России в разделе "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий".