Псаки объяснила задержку вылета американцев из Афганистана

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что около 100 американских граждан все еще находятся в Афганистане, но не сказала, виноваты ли госдепартамент или "Талибан" ((движение признано террористическим и запрещено в РФ) в задержке вылета их рейсов из Мазари-Шарифа, вместо этого ссылаясь на "неправильные документы".

Репортеры президентского пула на борту лайнера главы государства Air Force One, который доставил президента Байдена и сотрудников Белого дома в Нью-Йорк и Нью-Джерси для оценки последствий урагана Ида, спросили Псаки, верны ли сообщения о том, что сто американцев по-прежнему остаются в Афганистане. Глава пресс-службы Белого дома ответила в привычном "витиеватом стиле": "Я думаю, что госдепартамент привел цифры, которые, как вы, возможно, видели там, которые были опубликованы за выходные, четыре американских гражданина смогли выехать по суше. Это один из способов, которым мы работаем с американскими гражданами, чтобы выбраться из страны".

На вопрос о самолетах, которые целыми днями находятся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мазари-Шариф, Псаки вторила госсекретарю Энтони Блинкену, который обвинил исключительно "неправильную документацию" в задержках рейсов, уточняет The New York Post. "Насколько я понимаю, "Талибан" не отказывал в выезде никому, у кого есть действующий документ, но они сказали, что те, у кого нет действительных документов на данный момент, не могут уехать. Но поскольку все эти люди сгруппированы вместе, это означает, что полеты не разрешены", - заявил Блинкен.

Однако, со своей стороны, представитель американского неправительственного агентства сообщил Newsweek, что талибы попросту не дают разрешение на вылет из Мазари-Шарифа шести самолетам, зафрахтованным благотворительной организацией, основанной известным американским журналистом и консерватором Гленном Беком. Ранее представитель НПО сообщил, что более 1600 человек, в том числе более 100 американцев, должны быть эвакуированы на самолетах, зафрахтованных Mercury One у крупнейшей афганской авиакомпании Kam Air. "Самолеты в настоящее время пустуют, и их пассажиры все еще ждут в своих номерах в отелях разрешения от талибов на взлет", - сказал источник изданию. Другой представитель НПО сказал, что самолеты не улетели, потому что талибы не дали "окончательного разрешения" на вылет в ходе переговоров с госдепартаментом США.

Напомним, что в интервью Fox News Sunday в воскресенье член палаты представителей Майкл МакКол прямо заявил, что талибы удерживают американцев в заложниках в Мазари-Шарифе, не позволяя их самолетам вылететь из этой воздушной гавани. "Фактически, у нас есть шесть самолетов в аэропорту Мазари-Шарифа, шесть самолетов с американскими гражданами, также с этими (афганскими) переводчиками, и "Талибан" удерживает их в заложниках для предъявления требований", - сказал МакКол, старший республиканец в комитете палаты представителей по иностранным делам. "Они будут требовать все больше и больше, будь то наличные деньги или признание (Вашингтоном) легитимности правительства Афганистана", - заключил конгрессмен.