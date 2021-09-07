Пушков назвал условие для переговоров лидеров России и Украины

Киев должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече президентов России и Украины. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он отреагировал на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, заявившего, что российская сторона "постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи" лидеров двух стран.

Российский сенатор пояснил, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед ее проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. "Это нормальная дипломатическая практика", - цитирует Пушкова газета "Взгляд".

Политик подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно выражал готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Есть целый ряд вопросов, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи. Это транспортное сообщение, пересечение границ гражданами обеих стран и многие другие политические и дипломатические вопросы.

Однако, отмечает Пушков, украинская сторона настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые, с точки зрения России, обсуждать бессмысленно. Например, о принадлежности Крыма, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт.

Сенатор отметил, что дело не в неких "отговорках России", а в кардинальных различиях в представлениях сторон о встрече. Украинская сторона не стремится сблизить подходы Киева и Москвы, что важно для проведения встречи, а лишь использует дипломатический вопрос в пропагандистских целях.