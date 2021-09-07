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Рубрика: Власть

Пушков назвал условие для переговоров лидеров России и Украины

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Киев должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече президентов России и Украины. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он отреагировал на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, заявившего, что российская сторона "постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи" лидеров двух стран.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Российский сенатор пояснил, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед ее проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. "Это нормальная дипломатическая практика", - цитирует Пушкова газета "Взгляд".

Политик подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно выражал готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Есть целый ряд вопросов, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи. Это транспортное сообщение, пересечение границ гражданами обеих стран и многие другие политические и дипломатические вопросы.

Однако, отмечает Пушков, украинская сторона настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые, с точки зрения России, обсуждать бессмысленно. Например, о принадлежности Крыма, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт.

Сенатор отметил, что дело не в неких "отговорках России", а в кардинальных различиях в представлениях сторон о встрече. Украинская сторона не стремится сблизить подходы Киева и Москвы, что важно для проведения встречи, а лишь использует дипломатический вопрос в пропагандистских целях.

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