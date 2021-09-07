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07.09.2021 12:55
Рубрика: Власть

Путин решил отдохнуть в Сибири в компании Шойгу

Текст: Кира Латухина
Президент по пути из Дальнего Востока остановился на отдых в Сибири на несколько дней и вернется в Москву только вечером в среду, 8 сентября. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"По пути из Благовещенска президент на несколько дней сделал остановку в регионе, остался там, в Сибири, скоро будет в Москве", - сообщил Песков. "Пока график без каких-то мероприятий", - добавил он.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин действительно там находится с министром обороны Сергеем Шойгу, подтвердил догадки журналистов пресс-секретарь президента. "Место я называть не буду, это Сибирь", - ответил он на предположения, что это Тува. "Обычный такой отдых: и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух и так далее", - уточнил Песков. Фото- и видеоматериалы с отдыха президента будут опубликованы - "со временем", отметил он.

На вопрос о том, когда Путин и Шойгу вернутся в Москву, пресс-секретарь главы государства сказал: "Где-то мы ожидаем, наверное, к концу дня завтра, потому что у нас уже достаточно напряженный будет рабочий день в четверг, очень обширный график запланирован". Помимо рабочего визита белорусского лидера Александра Лукашенко будет еще несколько мероприятий, в том числе саммит БРИКС в формате видеоконференции и заседание оргкомитета "Победа", заметил он.

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