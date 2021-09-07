Рамазан Абдулатипов - о целях и задачах современной России

Всех нас, россиян, глубоко волнуют, радуют и беспокоят процессы, которые происходят в родной стране. Я как государственный деятель с конца 90-х годов прошлого века, как гражданин России и, наконец, как один из разработчиков Конституции Российской Федерации 1993 года посчитал важным высказаться накануне выборов по тем судьбоносным для российского народа, российского государства и для каждого из нас вопросам, которые, как мне представляется, находятся сегодня на повестке дня российского общества, а значит и в предвыборных программах различных партий и кандидатов в депутаты.

Россия, наш многонациональный народ переживают тяжелейший этап своего исторического развития после трагического развала единой страны и последовавших за ним "смутных времен", которые привели к глубокому кризису власти, общества, человека и человеческих отношений. В начале 90-х годов по своей наивности мы доверились нашим западным оппонентам и заимствовали у них не совсем годную для нашей страны модель развития. Кроме того, мы открыли своё культурно-информационное пространство влиянию чужих культур и чуждых идей. Соответственно разрушению подверглись многие успешные в прошлом отрасли и регионы. Катастрофически снизился уровень культуры, образования и морали, как и их место во власти и в обществе, хотя Россия по этим позициям в недавнем прошлом была примером для многих стран и народов.

Таким образом, состояние России ко времени избрания В.В. Путина Президентом Российской Федерации было тяжелейшим. В 90-е годы произошла дискредитация качества работы государственных органов, власти, деградировались за короткий период экономика, образование, культура и наука на всех уровнях. Страна находилась на пороге потери управляемости и суверенитета. России грозил очередной развал, после которого она могла и не оправиться. Сигналом к восстановлению суверенитета и территориальной целостности России стала мужественная борьба дагестанцев, которые вместе с российским воинством и под руководством будущего Президента России В.В. Путина выступили против международных террористов. В начале сентября 1999 года вся территория Дагестана была освобпождена. Руководители Дагестана и Чечни М-А.М. Магомедов и А.Х. Кадыров смогли мобилизовать народ на единство с российским воинством, на сопротивление террористам и очищение от них своих республик. Как вспоминает В.В. Путин: "…люди взяли в руки оружие и защитили свою малую Родину и всю Россию".

После избрания на должность Президента России В.В. Путин в отличии от своих предшественников М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина смог мобилизоваться и мобилизовать страну, весь многонациональный народ России на достойный ответ многим вызовам, спасти страну, восстановить жизнеспособность российского государства, достоинство народа и граждан страны. Новый Президент проявил твёрдую политическую волю и последовательность на сохранение и единство народа, на укрепление государства и защиту россиян, чем заслужил авторитет в стране и во всем мире.

Соответственно и впоследствии многих исторически значимых успехов российского народа и государства мы в России достигли под руководством В.В. Путина. И вовсе не благодаря каким-то политическим технологиям и пиар-кампаниям, а прежде всего самоотверженной работе по выводу российского общества и государства из кризиса и развала. Этим самым В.В. Путин завоевал моральное право быть лидером России на долгие годы. Уверен, что таково во многом мнение и многонационального народа России, что неоднократно подтверждено за эти годы на всенародных выборах.

Вместе с тем время вносит свои коррективы. Динамика развития такова, что во власти и в обществе накапливаются новые угрозы и вызовы, которые беспокоят россиян. Но при этом мало кто из народа ставит под сомнение продолжение деятельности действующего Президента, ориентированной на перспективу. Всенародную поддержку получили поправки к Конституции, гарантирующие дальнейшее лидерство В.В. Путина в руководстве России. Предвыборная борьба показывает, что нам, россиянам, власти и обществу нельзя в нынешних условиях расслабляться и тем более расхолаживать народ разного рода мифами и обещаниями, вместо его сплочения и мобилизации под руководством Президента для продолжения работы по решению накопившихся за эти годы проблем внутри страны и во внешней политике. Опять-таки используя в этих целях огромный политический опыт, авторитет в стране и во всем мире Президента Российской Федерации В.В. Путина. При этом, вовсе не отказываясь от демократических преобразований в стране, но понимая, что демократия для нас дорога, но Россия дороже. Многие слои российского общества указывают на актуальность приведения в порядок чиновничества, чтобы оно работало честнее и грамотнее, своевременно анализируя объективные процессы развития страны, не накапливая, а прогнозируя и управляя перспективными тенденциями развития страны, российского государства и общества в том числе избавляясь от собственных ошибок, чрезмерного эгоизма и потребительства, которые накопились вокруг власти и бизнеса.

Авторитет действующего Президента нам нужен и для того, чтобы направить в созидательное русло борьбу, которая развернута в стране между частными и общегосударственными, федеральными и региональными интересами. Руководствуясь девизом советских патриотов: прежде думать о Родине, а потом о себе, благодаря которому сплачивался народ и спасалась Россия. На этой основе можно гармонизировать и возрастающие противоречия между олигархами, поддерживающей их властью и широкими народными массами. Стремясь к достижению равновесия между теми, кто переедает и теми, кто недоедает, но не доводя эти противоречия в обществе до антагонизма. И непременно придерживаясь традиционного консерватизма, что для нас нелегко, ибо в России мы часто увлекаемся крайностями. Главное - избегать нагнетания революционной ситуации и объединять все созидательные политические силы для выработки и реализации совместных усилий по обновлению модели развития и достижения качественно нового уровня обустройства отраслей и территорий России с соответствующими мерами их научно-технического, образовательного и культурного-информационного обеспечения. Стратегически важная задача - преодоление однобокого господства стихийного рынка и чиновничьего-силового, олигархического капитализма с ориентирами эгоизма и потребительства.

Действующий Президент в отличии от огромной части российской исполнительной власти всех уровней продолжает находиться в постоянном диалоге с народом, знает потребности россиян. Именно поэтому он и настоял, чтобы основные поправки в Конституцию России были направлены прежде всего на закрепление гарантий социального самочувствия и перспектив россиян. Опыт, знания и авторитет В.В. Путина нужны стране и народу в этих непростых условиях, когда необходимо не отмахиваться, а фундаментально вникать в причины роста недовольство отдельных категорий россиян положением дел во многих отраслях экономики, в регионах и в местных сообществах. И не допускать дальнейшего обескровления части россиян, а добиваться, чтобы они ясно видели перспективы для себя, своей семьи и в целом в социально-экономическом и культурном обустройстве родной страны. Противники Путина стараются однобоко политизировать эти и другие объективно существующие проблемы, что может привести, если мы будем увлекаться крайностями, к разрушению, накопленного за все эти годы, позитивного потенциала проводимых в стране преобразований.

Зачастую срабатывает и наша национальная привычка самоутверждаться на свержении действующей власти, уводя народ к мечтам то о коммунизме, то о капитализме. Но при этом ни всегда понимая, что лимит на революции и развал страны Россия уже полностью исчерпала в XX веке. Старая мудрость гласит: благополучны, как правило консервативные народы. Разумные люди видят недостатки и недоделки, которые допущены действующей властью, но предлагая закрепить лидерство В.В. Путина в руководстве России, они исходят из того, что именно и только действующий Президент может обеспечить совершенствование существующей модели и достичь перспективных целей развития Российской Федерации.

В.В. Путин справедливо подчеркивает, что "развитие России в силу её масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей не может строится вне глобального контекста, без соотношения внутренней, национальной и мировой повестки". Но нас с начала 90-х годов загнали в либеральную модель с "мировой повесткой" без учёта, а порой и в ущерб историко-культурным, национальным реалиям, традициям самобытного развития русского и других народов России. Либеральная модель развития, как говорит сам Президент, во многом лишает Россию ее "суверенитета, права и ответственности на самостоятельное развитие". Отсюда и растущая порой несостоятельность нашей экономической, федеративной и региональной политики. Навязанная нам модель развития ориентирует экономику и общество однобоко, на прибыль и потребительство малой части российского народа, оказывая разрушительное воздействие в целом на благополучие и безопасность народа и государства. И она была заложена в России до президентства В.В. Путина и привела во многом к пренебрежению интересов большинства граждан и регионов страны.

В.В. Путин и его команда за годы президентства доказали свою способность мобилизоваться самим и мобилизовать народ на решение назревших задач развития страны. Президенту вновь придется проявить свою волю, как он это умеет, соединить и мобилизовать волю народа и государства, чтобы обеспечить дальнейшее стабильное, эффективное и суверенное развитие Российской Федерации. При этом и Правительству России вместе с бизнесом нельзя более находиться в заложниках старой "либеральной модели развития", оторванной от российской почвы и от российского духа, не замечая нарастающие вызовы государству и обществу и пытаясь выживать на старых достижениях.

Президенту и парламенту России предстоит работа над обеспечением качественно более высокого уровня устойчивости и эффективности работы власти и экономики на всех уровнях. Кроме того, ясно, что Президента уже не будет выручать режим ручного управления, благодаря которому он вытаскивал страну из кризиса в первые сроки своего президентства. Отсюда и актуальность эффективного использования внесенных в Конституцию поправок, прежде всего, по перераспределению власти по горизонтали и вертикали. Мы пока не смогли обеспечить равновесие в отношениях между ветвями власти - по горизонтали, а также между федерацией, регионами и местным самоуправлением - по вертикали, в соответствии с которыми, каждый должен отвечать за свой участок и отчитываться за результаты работы. И не только перед Президентом или в прямом эфире, а перед конкретными гражданами и местными сообществами. Подбор и расстановку кадров на всех уровнях пора проводить на основе народной экспертизы и публичной конкуренции конкретных проектов и программ. Россия нуждается в открытой, прозрачной власти, что и демонстрирует все эти годы сам Президент.

Наконец, российской власти надо отказываться от многовековых привычек "дружить" и "любить" за счёт государства, перестать управлять народом ложью и страхом от чего пострадали уже не единожды многие поколения россиян. Россия, как "духовная крепость", нуждается в господстве культуры, истины и добра, чтобы, как сказано у русских, "жить по правде и по совести". В этом смысл русской, российской цивилизации, а значит и государственной власти, которая исторически формировалась в России на основаниях духовности, культуры и морали. Без укрепления культурно-нравственных устоев общества трудно укрепить государство и наладить успешную экономику.

Кроме того мы, российские государственники, боремся за сохранение лидерства В.В. Путина, потому что в стране пока еще нет четкой политической идеологии и ответственных партий с подготовленными лидерами, которые были бы сегодня способны взять на себя ответственность за судьбу России и обеспечить преемственность в проведении позитивных преобразований, которые в основном проводятся в стране под руководством В.В. Путина. Отсюда и актуальность для страны, для Президента и общества решение вопросов о формировании государственной идеологии, совершенствования политико-партийной системы, ориентированной на народные, государственные интересы, а не на обслуживание себя и своего окружения.

В заключении нравится это кому-то или не нравится, но реальность такова, что у России сегодня один лидер - это В.В. Путин, а у В.В. Путина один союзник - народ. Для перспектив и обеспечения успеха стране важен их союз и согласованная работа на качественно новом уровне. На это должна быть ориентирована деятельность органов власти всех уровней, вся политическая и культурно-информационная работа, система образования и просвещения. Президенту важно не терять свойственную ему изначально способность чувствовать пульс народа и его мудрость, а народу способность беречь достигнутое и помнить. Повторюсь, что благополучны, как правило, консервативные, а не революционные народы. Таким образом, Президенту, народу и парламенту страны придется выбирать ответственно один из немногих вариантов, которые сегодня предоставляет России история, совершенствуя существующую модель дальнейшего развития, основанную на учёте самобытности и интересов всех слоев российского общества, культуры и традиций народов и регионов страны.

В 1995 году я издал книгу "Власть и совесть" и там есть молитва автора, которая звучит так: "О Всевышний, дарующий людям власть, не забудь их одарить еще разумом и совестью". Это означает, что перспективы России и её народа зависят от разумности и совестливости политиков и граждан, от их способности объединиться вместе с Президентом и мобилизоваться на обеспечение стабильного и безопасного обустройства российского государства, народа и граждан страны.

Пусть Всевышний вселит разум в наши головы и совесть в наши сердца. Достоинства и удачи нашей Родине и каждому из нас.