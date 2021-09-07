Белгородским дворникам написали алгоритм работы

Предстоящая зима должна изменить представление белгородцев о работе дворников. Новый регламент их работы предполагает, что выйти с лопатой во двор персонал управляющей компании должен через полчаса после начала снегопада, за первый час работы - освободить от снега и наледи входные группы подъездов, а через три - весь двор полностью. Такой алгоритм руководитель регионального управления жилнадзора представил на оперативном совещании в правительстве области. В УК нововведения вызвали массу комментариев.

Во всех УК говорят о том, что молодежь неохотно идет работать в сферу ЖКХ, наводят порядок во дворах в основном пенсионеры. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Работе управляющих компаний на Белгородчине всегда уделяли большое внимание, однако теперь оно стало более пристальным. По инициативе врио главы региона Вячеслава Гладкова в области составили рейтинг УК, у коммунальных фирм появились аккаунты в соцсетях, сотрудники компаний стали встречаться с жителями многоэтажек, проводить опросы и конкурсы.

При подготовке к предстоящей зиме чиновники вспомнили о том, что жалоб на управляющие компании становится больше сразу после начала обильных снегопадов или ледяных дождей, а последние в регионе - уже не редкость. Руководитель управления Госжилнадзора области Михаил Бредихин отметил: процесс уборки снега и обработки пешеходных зон, парковок, проезжей части во дворах давно требовал отдельного регламента, и специалисты его создали.

Первое, что сделали в управлении, - договорились с центром по гидрометеорологии об оперативных оповещениях о непогоде. Как только там получат информацию о надвигающемся ледяном дожде или обильном снегопаде, из организованного Госжилнадзором штаба с помощью мессенджера будут делать рассылку уведомлений для УК, которые и станут призывом действовать.

- Рабочий день белгородца начинается с выхода из подъезда, - отмечает Михаил Бредихин. - Поэтому в первую очередь в течение 30 минут после начала должны убирать входные группы, переходные дорожки, дворовые проезды. После - парковочные пространства.

Если следовать регламенту, то полностью двор должен быть очищен от снега за три часа. Однако если снег идет целый день, то за это время, как отмечает Бредихин, должен быть завершен "первый круг" во дворе. И после дворники выходят на новый до тех пор, пока с неба перестанет сыпать белая крупа, а дворы не станут чистыми.

Этой оперативной и слаженной работе предшествует активная подготовка. Уже к 1 октября в коммунальных организациях должны быть готовы техника, инструменты и, конечно же, сами сотрудники, в том числе резерв, готовый взять лопаты в руки и выйти во дворы по договору в любой момент. Регламентом предусмотрено, что при необходимости коммунальщики должны работать в три смены.

- Управление жилищного надзора проведет рейд и проверит укомплектованность штата, техники, - отмечает Михаил Бредихин.

Помимо этого, в УК должны быть разработаны четкие маршрутно-технологические карты, в которых подробно расписано, какова площадь тротуаров для расчистки, длина проезжей части, сколько на это нужно ресурсов, в том числе человеческих.

Сам процесс уборки дворовых территорий тоже возьмут под строгий контроль. Михаил Бредихин отмечает, что специально созданная рабочая группа будет выезжать и фотографировать неубранные дворы, а после вызывать директора УК для составления административного протокола. Он же напомнил о штрафах для управляющий компаний, суммы которых начинаются от 250 тысяч рублей, для руководителей - от 50 тысяч.

Врио главы региона Вячеслав Гладков, выслушав положения нового регламента, в целом его одобрил, но некоторые пункты поручил доработать.

В частности, он напомнил: большая часть белгородских дворов уставлена автомобилями, и когда горожане начнут очищать их от снега, то у домов вновь образуются сугробы.

- Техника во двор с машинами зайти не сможет, а лопатой дворник такой объем работы не сделает, - отметил он. - Объявления в подъездах о том, чтобы убирали машины, как мы знаем, не работают, нужен поквартирный обход, - заключил Гладков.

После доработки регламента время уборки снега во дворе увеличили, ответственность за оповещение жильцов возложили на муниципальных чиновников и ИТР коммунальных компаний, а хозяевам стоящих на пути снегоуборочной техники авто пообещали эвакуировать машины. Вячеслав Гладков добавил: важно оповестить всех об алгоритме уже сейчас и получить обратную связь от глав районов и городских округов.

Сотрудники управляющих компаний, которым уже стало известно о дополнительных рейдах и проверках, на новшество отреагировали неоднозначно, но едины оказались в одном: к зиме в каждой коммунальной фирме все эти годы и без дополнительных регламентов готовились весьма ответственно.

- Когда в прошлом году Белгород накрыло ледяным дождем, мы вышли сразу же и стали посыпать солью и песком не только свои территории, но и соседние прихватывали, - вспоминает дворник в северном районе города Ирина Иванова. - И конечно, нас оповещали, да мы и сами не глупые, чтоб не понимать: наша работа целиком и полностью от прогноза погоды зависит.

Она отмечает: о новом регламенте наслышана. И сама читала в интернете, и коллеги обсуждали это в перерывах между уборкой листвы.

- Только вот все это, может, как в той поговорке, "гладко на бумаге, да забыли про овраги". У нас, например, очень много вопросов, и первый - кто же будет работать круглосуточно? Наша братия - это каждый второй - пенсионер, а остальные скоро ими станут.

О том, что молодежь неохотно идет работать в сферу ЖКХ, говорят в каждой управляющей компании. Озеленять дворы, управлять уборочной техникой - еще куда ни шло, а вот махать лопатой желающих немного и среди тех, кто ищет работу без определенных навыков. Даже для них заработная плата, которая не достигает и 20 тысяч рублей, - слишком мало. Особенно если за эти деньги надо круглые сутки бороться с непогодой.

К уборке парковок тоже масса вопросов. В УК предположили, что ранним утром или поздним вечером, когда города накроет снегопад, сотрудники коммунальных фирм пойдут стучаться в квартиры с просьбой убрать машины из двора. Ответ они уже знают: "А куда переставить?"

- И эвакуатором можно не пугать, - отметили в одной из коммунальных компаний. - За него платить надо. Кто это будет делать? В общем, ждем не только снега - ждем скандалов, - подытожили коммунальщики.