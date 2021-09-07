Новости

Из-за пандемии шотландские фермеры выбрасывают овощи 16:03
ФАС расширила проверки на рынке стройматериалов 15:46
Еврокомиссия требует оштрафовать Польшу 15:45
Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро 15:35
В Подмосковье женщина получила травмы из-за неисправного лифта 15:35
Комик Мирзализаде оспорил решение о нежелательности своего пребывания в РФ 15:30
Любимова заявила о бесполезности мошенничества с "Пушкинской картой" 15:27
Большинство россиян уверены в незащищенности своих персональных данных 15:15
Депутаты Москвы и области просят повысить штрафы за выброс мусора из машин 15:03
Глава Минздрава назвал основную причину смертности в России и мире 14:53
В Госдуме проработают введение браслетов для освободившихся педофилов 14:46
Матвиенко видит перспективы регистрации "Спутника V" в Европе 14:41
В России не выявлено случаев заражения штаммом "мю" 14:33
Матвиенко назвала заявления о нелегитимности думских выборов вмешательством в дела РФ 14:28
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Мальта 14:20
В Театре Вахтангова поставят памятник Лановому, Этушу и Яковлеву 14:15
Матвиенко встретилась с главой ПАСЕ Дамсом 13:55
В Турции в 2021 году отдохнут около 4,5 млн российских туристов 13:51
АТОР: Туры по России на Новый год к зиме подорожают на 35% 13:42
Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о "Локомотиве" 13:14
Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира 13:11
В Кремле рассказали про риски масштабной приватизации 13:07
Песков: Россия пока не принимала решений о признании талибов 13:06
В Уфе 102-летняя пенсионерка вылечилась от COVID-19 13:06
Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 15:03
Рубрика: Власть

Депутаты Москвы и области просят повысить штрафы за выброс мусора из машин

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поднять штрафы за незаконный сброс мусора из машин предложили коллегам из Госдумы депутаты столичного региона. Московская городская и Московская областная думы направили в нижнюю палату парламента законодательную инициативу о внесении поправок в статью 8.2 Кодекса об административных правонарушениях, подразумевающих серьезный рост мусорных штрафов.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Юрист напомнил водителям о штрафе за езду без ходовых огней и ближнего света

Сейчас к человеку, выбросившему из машины пакет с мусором где-нибудь на обочине дороги, применяется статья о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды, к которой прилагается штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Депутаты просят добавить в статью новую формулировку "за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сбросе отходов из транспортных средств" и установить за это правонарушение следующие штрафы: от 10 до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 до 30 тысяч для предпринимателей и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц. За повторное нарушение штрафы автоматически вырастают в два раза, а у предпринимателей и юрлиц еще и конфискуют транспортное средство.

Если нарушитель сбрасывает мусор из грузовиков, прицепов и других крупногабаритных машин, штраф предлагается взимать в повышенном размере - от 40 до 50 тысяч рублей с граждан, от 60 до 80 тысяч с предпринимателей и от 100 до 120 тысяч - с юридических лиц. Причем штрафовать будут не только тех, кого поймали за руку инспекторы Госадмтехнадзора, полицейские или лесники, но и тех, чье нарушение будет зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения.

Как утверждает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, эта законодательная инициатива уже получила положительный отзыв от федерального правительства, теперь окончательное слово будет за депутатами Госдумы. По словам Брынцалова, увеличение штрафов необходимо, если столичный регион действительно хочет избавиться от стихийных свалок в лесах, на полях и обочинах дорог. При существующих санкциях недобросовестные граждане продолжают свозить остатки своих ремонтов в леса, а недобросовестные мусоровозчики, даже заплатив штраф, остаются в плюсе, так как берутся за вывоз большого объема мусора минимум за восемь-десять тысяч рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Право Административное право Общество Экология Москва Московская городская дума Московская область Мособлдума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область Административное законодательство

Главное сегодня

После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
В Кремле рассказали про риски масштабной приватизации
Песков: Россия не готова признать биткоин официальной валютой
За сутки в России подтверждено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией