Депутаты Москвы и области просят повысить штрафы за выброс мусора из машин

Поднять штрафы за незаконный сброс мусора из машин предложили коллегам из Госдумы депутаты столичного региона. Московская городская и Московская областная думы направили в нижнюю палату парламента законодательную инициативу о внесении поправок в статью 8.2 Кодекса об административных правонарушениях, подразумевающих серьезный рост мусорных штрафов.

Сейчас к человеку, выбросившему из машины пакет с мусором где-нибудь на обочине дороги, применяется статья о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды, к которой прилагается штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Депутаты просят добавить в статью новую формулировку "за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сбросе отходов из транспортных средств" и установить за это правонарушение следующие штрафы: от 10 до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 до 30 тысяч для предпринимателей и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц. За повторное нарушение штрафы автоматически вырастают в два раза, а у предпринимателей и юрлиц еще и конфискуют транспортное средство.

Если нарушитель сбрасывает мусор из грузовиков, прицепов и других крупногабаритных машин, штраф предлагается взимать в повышенном размере - от 40 до 50 тысяч рублей с граждан, от 60 до 80 тысяч с предпринимателей и от 100 до 120 тысяч - с юридических лиц. Причем штрафовать будут не только тех, кого поймали за руку инспекторы Госадмтехнадзора, полицейские или лесники, но и тех, чье нарушение будет зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения.

Как утверждает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, эта законодательная инициатива уже получила положительный отзыв от федерального правительства, теперь окончательное слово будет за депутатами Госдумы. По словам Брынцалова, увеличение штрафов необходимо, если столичный регион действительно хочет избавиться от стихийных свалок в лесах, на полях и обочинах дорог. При существующих санкциях недобросовестные граждане продолжают свозить остатки своих ремонтов в леса, а недобросовестные мусоровозчики, даже заплатив штраф, остаются в плюсе, так как берутся за вывоз большого объема мусора минимум за восемь-десять тысяч рублей.