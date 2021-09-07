Десять лет назад в авиакатастрофе погибли хоккеисты "Локомотива"

Со дня авиакатастрофы, унесшей жизни 37 игроков, тренеров и сотрудников хоккейного клуба "Локомотив", а также семи членов экипажа Як-42, прошло ровно десять лет.

Гибель самолета с хоккеистами 7 сентября 2011 года потрясла всех. Самолет Як-42 должен был доставить ярославскую хоккейную команду "Локомотив" в Беларусь на матч с минским "Динамо". Но из-за "непреднамеренного обжатия тормозных педалей кем-то из членов экипажа" (как установят позже эксперты) при разгоне самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 400 метров, слишком поздно оторвался от земли, задел крылом радиомаяк, поднялся не выше пяти-шести метров, накренился влево и рухнул, взорвавшись, в паре сотен метров от ограждения аэропорта, в месте, где сливаются воедино три водоема - реки Волга и Туношонка и Вешенский ручей.

Из кромешного ада живыми смогли выбраться лишь бортинженер Александр Сизов и нападающий команды Александр Галимов. Но ожоги у хоккеиста были настолько страшными (90 процентов поверхности тела), что спасти его не смогли: он скончался через несколько дней в Институте хирургии имени Вишневского. На месте трагедии в селе Туношне прихожане местного храма и болельщики установили дубовый поклонный крест, а через год здесь был обустроен мемориальный комплекс, состоящий из поднятого со дна реки камня, на котором лежал фюзеляж разбившегося самолета, памятной доски и черного мраморного креста, установленного в арке из стекла и бетона.

Каждый год в Туношну на Леонтьевское кладбище в Ярославле, где похоронено большинство хоккеистов и сотрудников клуба, а также к мемориалу у "Арены-2000. Локомотив" приезжают помянуть тысячи людей из разных регионов. И не только 7 сентября.

- Я двоюродная сестра Максима Шувалова - самого молодого игрока. Ему сейчас было бы 28 лет, - не сдерживая слезы, рассказывает женщина в свитере "Локомотива" и с охапкой гвоздик. Екатерина Гориславец вспоминает, что 7 сентября 2011 года услышала новость о гибели команды за рулем автомобиля на пути из Москвы в Ярославль. И врезалась в столб... Сегодня она пришла к мемориалу на Леонтьевском кладбище.

10 лет возрожденный "Локомотив" не проводил матчи 7 сентября. Вчера такая игра состоялась. За тех, кто не по своей воле оказался вне игры, ярославский "Локомотив" именно 7 сентября встретился на льду "Арены" с минским "Динамо".