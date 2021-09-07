Как будет развиваться грузовой автотранспорт

Новости

"Яндекс" запустил функцию закадрового перевода для всех англоязычных видео 10:00
Золотовалютные резервы Беларуси выросли в августе на 14,2 процента 09:55
Инфекционист рассказал об опасности микст-инфекций COVID-19 и гриппа 09:55
На Колыму и Чукотку пришли первые заморозки 09:50
Глава "Лукойла" назвал риски цены на нефть в 100 долларов за баррель 09:47
Футболист "Барселоны" может перейти в российский клуб 09:41
Назван простой способ снизить давление без лекарств 09:33
Глава МЧС России дал старт международным учениям в Арктике 09:31
Август в Приморье оказался самым засушливым за последние 40 лет 09:25
Премьеру "Венома 2" снова перенесли - уже в пятый раз 09:15
В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения двух школьниц 09:13
Умер постановщик "Рождественских встреч" Пугачевой Борис Краснов 09:06
От коронавируса умерла актриса и певица Роза Тураева 08:42
Российские ученые научились определять коронавирус за 27 минут 08:22
Павлюченкова не сумела выйти в четвертьфинал US Open 08:12
Кудрин объяснил, почему пора сократить госсектор в экономике 07:50
Эксперт назвал доплаты к пенсии, которые выплачивают за родственников 07:23
На Камчатке рассказали, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19 07:02
Камчатское предприятие оштрафовали за обрушение причала в порту 06:54
В США восстанавливают подачу электричества после урагана "Ида" 06:40
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии 06:14
Во Владивостоке боевые пловцы уничтожили "диверсантов" на берегу 05:48
В канадского премьера бросили горсть камней после предвыборного митинга 05:47
Вильфанд: Потепление в центре европейской части РФ связано с западными ветрами 05:18
Роспотребнадзор: Характерных лишь для COVID-19 симптомов так и не выявлено 04:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 08:41

Как будет развиваться грузовой автотранспорт

Текст: Ян Айхингер (генеральный директор "МАН Трак энд Бас Рус")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 203(8554)
Пандемия существенно замедлила динамику развития рынка коммерческого транспорта в России, но одновременно открыла до этого незаметные точки роста для всех отраслей. Сейчас на рынке мы видим широкий интерес не только к технике, но и к комплексным транспортным решениям. Мы ожидаем, что постепенная стабилизация ситуации вокруг пандемии будет способствовать восстановлению рынка грузовиков и его вероятному росту, тем более что динамика рынка в 2021 году уже внушает оптимизм.

Поэтому предлагаю посмотреть, как развивается рынок коммерческого транспорта в целом, какие тенденции и показатели можно отметить.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Россияне стали оставлять таксистам больше чаевых

Сегодня одно из важнейших направлений в развитии транспорта - электрификация.

Мировой опыт автопрома показывает тенденцию к постепенному отказу от двигателей внутреннего сгорания. Можно сказать, что электротранспорт стал окончательно пригоден для повседневной эксплуатации и может выступать отличной альтернативой в городском общественном транспорте. Через два десятка лет европейские производители коммерческой автотехники планируют перейти к производству исключительно автомобилей с нулевым выбросом. Это подразумевает полный отказ от применения двигателей внутреннего сгорания, то есть окончательный переход к указанному сроку на электрический привод.

Второй тренд, который сейчас активно развивается, - цифровизация. Мы видим большой интерес бизнеса к цифровым решениям, которые улучшат или ускорят их процессы, - от электронного документооборота до телематических сервисов. Связанная с пандемией специфика 2020 года стала дополнительным стимулом для развития диджитал-направления и более активного использования сетевых технологий.

Сегодня одно из важнейших направлений в развитии транспорта - электрификация

И третий тренд, который мы сейчас наблюдаем, - беспилотное движение.

Сейчас активно тестируются полностью автономные грузовики на закрытых территориях. Отрабатывается полностью автономное движение грузового автомобиля в транспортных терминалах, например в Германии. Отработка этих технологий позволит в недалеком будущем добиться существенного прогресса в интермодальных перевозках, а кроме того, создать серьезный задел для полностью автономного грузового транспорта с пятым уровнем автономности.

Над той же целью, но в других условиях, работает проект в одном из портовых терминалов Гамбурга - там фокус на сверхточном позиционировании грузовика для оптимальной стыковки с контейнерной загрузкой. Результаты проекта будут представлены этой осенью на Всемирном логистическом конгрессе.

Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Первые беспилотные такси появятся в Москве, Сочи и Татарстане

Надо отметить, что ФРГ недавно сделала важный шаг на пути к внедрению автономного вождения в стране и создания основы для международных стандартов. Принятый недавно закон об автономном вождении создает нормативную рамку для испытания беспилотных машин в реальном транспортном потоке на автомагистралях страны, не ограничиваясь специальными тестовыми зонами. Внедрение механизма удаленных технических диспетчеров позволит в скором времени убрать водителей из-за руля тестируемых беспилотных машин при сохранении достаточного уровня безопасности на дорогах. Также до конца года будут оформлены детальные технические требования к беспилотным автомобилям. Мы полагаем, что внедрение похожего регулирования у нас помогло бы развитию таких технологий и в России.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Собянин рассказал, как в Москве пройдет День города
Роспотребнадзор: Характерных лишь для COVID-19 симптомов так и не выявлено
Эксперт назвал доплаты к пенсии, которые выплачивают за родственников
Захарова рассказала о "мягкой вербовке" работавших в посольствах россиян
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии