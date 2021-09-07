Как будет развиваться грузовой автотранспорт

Пандемия существенно замедлила динамику развития рынка коммерческого транспорта в России, но одновременно открыла до этого незаметные точки роста для всех отраслей. Сейчас на рынке мы видим широкий интерес не только к технике, но и к комплексным транспортным решениям. Мы ожидаем, что постепенная стабилизация ситуации вокруг пандемии будет способствовать восстановлению рынка грузовиков и его вероятному росту, тем более что динамика рынка в 2021 году уже внушает оптимизм.

Поэтому предлагаю посмотреть, как развивается рынок коммерческого транспорта в целом, какие тенденции и показатели можно отметить.

Сегодня одно из важнейших направлений в развитии транспорта - электрификация.

Мировой опыт автопрома показывает тенденцию к постепенному отказу от двигателей внутреннего сгорания. Можно сказать, что электротранспорт стал окончательно пригоден для повседневной эксплуатации и может выступать отличной альтернативой в городском общественном транспорте. Через два десятка лет европейские производители коммерческой автотехники планируют перейти к производству исключительно автомобилей с нулевым выбросом. Это подразумевает полный отказ от применения двигателей внутреннего сгорания, то есть окончательный переход к указанному сроку на электрический привод.

Второй тренд, который сейчас активно развивается, - цифровизация. Мы видим большой интерес бизнеса к цифровым решениям, которые улучшат или ускорят их процессы, - от электронного документооборота до телематических сервисов. Связанная с пандемией специфика 2020 года стала дополнительным стимулом для развития диджитал-направления и более активного использования сетевых технологий.

Сегодня одно из важнейших направлений в развитии транспорта - электрификация

И третий тренд, который мы сейчас наблюдаем, - беспилотное движение.

Сейчас активно тестируются полностью автономные грузовики на закрытых территориях. Отрабатывается полностью автономное движение грузового автомобиля в транспортных терминалах, например в Германии. Отработка этих технологий позволит в недалеком будущем добиться существенного прогресса в интермодальных перевозках, а кроме того, создать серьезный задел для полностью автономного грузового транспорта с пятым уровнем автономности.

Над той же целью, но в других условиях, работает проект в одном из портовых терминалов Гамбурга - там фокус на сверхточном позиционировании грузовика для оптимальной стыковки с контейнерной загрузкой. Результаты проекта будут представлены этой осенью на Всемирном логистическом конгрессе.

Надо отметить, что ФРГ недавно сделала важный шаг на пути к внедрению автономного вождения в стране и создания основы для международных стандартов. Принятый недавно закон об автономном вождении создает нормативную рамку для испытания беспилотных машин в реальном транспортном потоке на автомагистралях страны, не ограничиваясь специальными тестовыми зонами. Внедрение механизма удаленных технических диспетчеров позволит в скором времени убрать водителей из-за руля тестируемых беспилотных машин при сохранении достаточного уровня безопасности на дорогах. Также до конца года будут оформлены детальные технические требования к беспилотным автомобилям. Мы полагаем, что внедрение похожего регулирования у нас помогло бы развитию таких технологий и в России.