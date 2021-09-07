Как изменится цена на картофель осенью

В регионах ЦФО начинается уборка картофеля. Как повлияли погодные условия этого года на урожай и какую цену на второй хлеб ждать нынешней осенью, корреспонденту "РГ" рассказали фермеры Нечерноземья.

В этом году существенно отличаются оценки перспектив урожая картофеля, которые дают чиновники региональных минсельхозов и аграрии. Если первые прогнозируют, что в хозяйствах соберут клубней на уровне прошлого года, то вторые в один голос называют ситуацию с картофелем плачевной. Впрочем, и те и другие осторожно подчеркивают, что прогноз предварительный: уборка картофеля только началась, и говорить о ее итогах пока рано.

В ООО "Фермерское хозяйств Пуцко", являющемся крупным поставщиком овощной продукции Брянской области, приступили к сбору урожая. Но уже первые результаты картофелеводов не радуют.

- Урожайность низкая, и клубни мелкие - чуть больше куриного яйца, - констатировала менеджер хозяйства Наталья Толбунова. - Даже в засушливом 2010-м было больше. Не исключено, что в этом году соберем лишь половину прошлогоднего объема, хотя и 2020-й был не лучшим. Мелкая картошка уродилась не только в Брянской области. Картофелеводы из соседних регионов тоже жалуются, что в этом году она размерами с семенную. В то же время в ООО "Фермерское хозяйств Пуцко" не сомневаются, что торговые сети (а они поставляют овощную продукцию в несколько сетей) возьмут любую.

- Урожай ниже прошлогоднего, - вторит Толбуновой замглавы КФХ "Егорша" из Тульской области Егор Березовский. - Весной были проливные дожди, из-за этого посадили картофель почти на месяц позже - у некоторых частников он до сих пор еще цветет. Кроме того, дожди забили землю, а клубням нужна рыхлая почва. А потом началась засуха.

Туляки, выращивающие картофель на приусадебных участках, пока к уборке приступать не спешат: ясно, что урожая нет, но, может, еще подрастет за месяц. Хотя и здесь есть опасность: метеорологи прогнозируют холодный сентябрь. "Если пойдут дожди, вообще ничего не соберем, - рассуждают крестьяне. - В жару при недостатке воды картофель не растет, а в дождь - болеет". А ударят первые морозы, и у тех, кто не имеет хранилищ, непроданная картошка подмерзнет. Впрочем, крупные хозяйства, хоть и имеют мощности для хранения, ждать с уборкой не могут. По словам Натальи Толбуновой, существенно клубни уже не подрастут: температура воздуха днем 10 градусов, а затянув с уборочной, можно потерять вообще весь урожай - из-за дождей.

Существенно клубни уже не подрастут, а затянув с уборочной, можно потерять вообще весь урожай

В соседней Калужской области картофель сажают в основном частники. Как пояснили в региональном минсельхозе, промышленным способом мало кто выращивает. Так сложилась рыночная ситуация: крупные хозяйства если и берутся за картофель, то в основном под заказ. Основная проблема - в отсутствии современных хранилищ. Тем не менее регион обеспечивает себя вторым хлебом полностью, и даже излишки остаются - в прошлом году, например, собрали 745 тонн, что составляет 106 процентов от объемов потребления. Уборочные работы на картофельных полях в Калужской области тоже начались. Среднюю урожайность - 177 центнеров с гектара - высокой не назовешь. Но, как и соседи, калужане надеются, что ситуация улучшится.

Пока же отпускные цены на картофель варьируются от 19 до 25 рублей. Брянский предприниматель Валерий Федотов поставляет овощную продукцию во все регионы Центральной России. Собственные овощехранилища позволяют обеспечивать потребителей свежими качественными овощами круглый год. По его словам, в это же время в прошлом году оптовые цены на картофель были семь-восемь рублей. "Картофеля мало, а спрос большой. К Новому году картошка будет дороже мандаринов", - невесело шутит предприниматель.

- Сейчас уборка только началась, идет закладка клубней в хранилища. Однако в Брянской области много некрупных фермеров, у которых нет современных хранилищ и, значит, нет возможности хранить овощи длительный срок. Их задача - быстрее распродать. Обычно в этот период - август - сентябрь - цены на картофель формируются низкие. Потом, когда мелкие фермеры все распродадут, крупные хозяйства поднимают цены: спрос останется, а количество поставщиков на рынке уменьшится. Но в этом году картофеля будет явно мало, так что цены будут только расти. Если кто-то делает заготовки в зиму - подвал имеется, покупать лучше сейчас. Падения стоимости ждать, пожалуй, не стоит, - рассудил Валерий Федотов.

А Наталья Толбунова вновь сравнивает ситуацию с 2010 годом:

- Сейчас отпускная цена - 22 рубля. Первый раз за картошку столько просят в августе - даже в 2010 году, когда цены были максимальными, и то продавали по девять рублей. Тогда картофель стал дешеветь только после того, как в феврале-марте в торговлю начала поступать продукция из Египта.

Компетентно

Егор Березовский, член Картофельного союза России:

- Столь высокие отпускные цены объясняются не только нехваткой картофеля на рынке. В этом году выросла его себестоимость. Удобрения подорожали в два раза, вся техника - импортная, ее обслуживание растет вместе с ростом валют, не говоря уже о покупке новой. Да и семена в семи из 10 случаев в хозяйствах покупают импортные, поскольку своих мало. В то же время картофель у нас недооценен как продукт. В Германии килограмм клубней стоит два евро. У нас он очень дешевый. Сегодня маржинальность зерна выше намного. Многие фермеры перестают заниматься картошкой и переходят на зерно или вообще уходят в переработку. Продавать на уровне себестоимости - это путь к разорению. Заниматься картофелем есть смысл, если среднегодовая оптовая цена будет 25 рублей.