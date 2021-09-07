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07.09.2021 22:00
Рубрика: Общество

Как работает санитарная авиация в Подмосковье

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 205(8556)
"Будут через полчаса". Так ответили на мой вопрос - когда прилетит воздушная "скорая" - в диспетчерской Хелипарка "Подушкино" в подмосковном Одинцове. Здесь находится одно из подразделений авиаслужбы медицины катастроф.
Полковник запаса Иван Нерусин, один из самых опытных пилотов, говорит, что вертолетные площадки в идеале должны быть у каждой районной больницы. Фото: Сергей Михеев/РГ Полковник запаса Иван Нерусин, один из самых опытных пилотов, говорит, что вертолетные площадки в идеале должны быть у каждой районной больницы. Фото: Сергей Михеев/РГ
Полковник запаса Иван Нерусин, один из самых опытных пилотов, говорит, что вертолетные площадки в идеале должны быть у каждой районной больницы. Фото: Сергей Михеев/РГ

По сути, это станция скорой помощи: так же дежурят бригады медиков - обязательно с реаниматологом, так же работают диспетчеры. Вот только карета "скорой" здесь вертолет, напичканный медоборудованием, которое помогает спасать жизни.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Медицинские бригады из Одинцова вылетают в любую точку Московской области, а вот диспетчеры принимают вызовы и организуют вылеты еще в 17 регионах: от Крыма и до Магадана. Сроки жесткие: через полчаса бригада уже должна быть в воздухе.

Внутри компактного "Ансата" помещается полноценный медицинский модуль. Как говорят медики, эргономика салона позволяет спокойно, без тесноты оказывать пациенту первую помощь, включая и реанимационную. Фото: Сергей Михеев/РГ

С медиками работают пилоты "Русских вертолетных систем" - как правило, бывшие военные, способные посадить вертолет днем и ночью не только на оборудованную площадку, но и на трассу, морское судно или, например, кукурузное поле под Жуковским - рядом с тем самым пострадавшим самолетом...

Вертолеты, кстати, российские - "Ансат" способен вывезти одного лежачего пациента или двух сидячих. Поэтому на крупные аварии вылетают сразу двумя бортами. В удаленных регионах летают и более крупные Ми-8.

Для пострадавших от ожогов, с тяжелыми черепно-мозговыми травмами и поврежденным позвоночником эвакуация по воздуху и спасение, и избавление от мучений, ведь ровные дороги в России все еще дефицит Фото: Сергей Михеев/РГ

"Каждое дежурство - это спасенные жизни, - сказал "РГ" заведующий детской реанимацией Химкинской областной больницы Дмитрий Новиков. - "Золотой час" никто не отменял: иногда счет идет на минуты, и именно для таких случаев нужна санавиация. На последнем дежурстве везли ребенка с ожоговым шоком из Дубны в ожоговый центр в Люберцах, долетели за полчаса. До этого эвакуировали двухмесячного малыша с бактериальным эндокардитом (воспаление внутренней оболочки сердца) на ИВЛ до детского реанимационного отделения, которых в области немного. Сейчас ребенок выздоравливает".

...Вертолет, как и обещали диспетчеры, приземлился в "Подушкино" ровно через 30 минут. Для того чтобы полететь к очередному пациенту.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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