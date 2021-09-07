Как работает санитарная авиация в Подмосковье

По сути, это станция скорой помощи: так же дежурят бригады медиков - обязательно с реаниматологом, так же работают диспетчеры. Вот только карета "скорой" здесь вертолет, напичканный медоборудованием, которое помогает спасать жизни.
Медицинские бригады из Одинцова вылетают в любую точку Московской области, а вот диспетчеры принимают вызовы и организуют вылеты еще в 17 регионах: от Крыма и до Магадана. Сроки жесткие: через полчаса бригада уже должна быть в воздухе.
С медиками работают пилоты "Русских вертолетных систем" - как правило, бывшие военные, способные посадить вертолет днем и ночью не только на оборудованную площадку, но и на трассу, морское судно или, например, кукурузное поле под Жуковским - рядом с тем самым пострадавшим самолетом...
Вертолеты, кстати, российские - "Ансат" способен вывезти одного лежачего пациента или двух сидячих. Поэтому на крупные аварии вылетают сразу двумя бортами. В удаленных регионах летают и более крупные Ми-8.
"Каждое дежурство - это спасенные жизни, - сказал "РГ" заведующий детской реанимацией Химкинской областной больницы Дмитрий Новиков. - "Золотой час" никто не отменял: иногда счет идет на минуты, и именно для таких случаев нужна санавиация. На последнем дежурстве везли ребенка с ожоговым шоком из Дубны в ожоговый центр в Люберцах, долетели за полчаса. До этого эвакуировали двухмесячного малыша с бактериальным эндокардитом (воспаление внутренней оболочки сердца) на ИВЛ до детского реанимационного отделения, которых в области немного. Сейчас ребенок выздоравливает".
...Вертолет, как и обещали диспетчеры, приземлился в "Подушкино" ровно через 30 минут. Для того чтобы полететь к очередному пациенту.