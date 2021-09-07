Москвичам рассказали, какие квартиры можно выиграть за голосование онлайн в "Миллионе призов"

Двадцать квартир, которые разыграют по программе "Миллион призов - #ВыбираемВместе" среди участников онлайн-голосования, полностью будут готовы к заселению. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе Московской торгово-промышленной палаты.

Четвертую акцию "Миллион призов" инициировало московское бизнес-сообщество. Ее участниками станут москвичи, которые проголосуют дистанционно 17-19 сентября на выборах депутатов Госдумы.

По словам вице-президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Мохте, граждане смогут выиграть 20 квартир в Москве.

Жилье с ремонтом легче продается и принесет дополнительный доход в случае продажи, отмечают эксперты. Стоимость "однушки" с чистовой отделкой может вырасти на 10 процентов.

Чтобы стать участником акции и выиграть квартиру, надо до 13 сентября зарегистрироваться на онлайн-голосование на mos.ru либо в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Затем 17-19 сентября надо проголосовать на выборах. Розыгрыш будет проходить 18-20 сентября на телеканале "Москва 24".

Кроме квартир в призовом фонде - 100 автомобилей и сертификаты номиналом от 10 до 100 тысяч баллов, которые надо будет обменять на промокоды до 31 декабря 2021 года и потратить до 1 апреля 2022 года у партнеров акции - в торговых сетях, магазинах бытовой и электронной техники, ресторанах и кафе.

Уточняется, что свыше 1,3 миллиона москвичей планируют голосовать в онлайн-формате. В столице, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам и выборы муниципальных депутатов района Щукино.