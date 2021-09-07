Москвичей оштрафовали на 21 млн рублей за отсутствие ПЦР после поездок за рубеж

Новости

Матвиенко предложила объединить под эгидой ВОЗ финансирование борьбы с инфекциями 17:39
Мурашко рассказал о ситуации с вакцинами от COVID-19 в регионах 17:36
Вратарь Крицюк рассказал о переходе в "Зенит" 17:34
Более 19 тысяч приложений для Android раскрывают данные пользователей 17:33
Минстрой модернизирует учет сертификатов на получение жилья 17:25
Расселл подписал контракт с командой Mercedes 17:10
Россия не будет принимать участия в министерской встрече по Афганистану 17:00
Международные резервы РФ снова обновили исторический максимум 16:47
Прокуроры начали формировать сводный план проверок бизнеса на 2022 год 16:44
Мурашко: Молодежь и беременные стали попадать в группу риска по COVID-19 16:35
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19 16:30
В Москве открыли памятник молодому Достоевскому 16:23
Стало известно, какие гаджеты Apple представит осенью 16:19
Минтруд будет сокращать перечень запрещенных для женщин профессий 16:16
Из-за пандемии шотландские фермеры выбрасывают овощи 16:03
ФАС расширила проверки на рынке стройматериалов 15:46
Еврокомиссия требует оштрафовать Польшу 15:45
Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро 15:35
В Подмосковье женщина получила травмы из-за неисправного лифта 15:35
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности 15:31
Комик Мирзализаде оспорил решение о нежелательности своего пребывания в РФ 15:30
Любимова заявила о бесполезности мошенничества с "Пушкинской картой" 15:27
Большинство россиян уверены в незащищенности своих персональных данных 15:15
Депутаты Москвы и области просят повысить штрафы за выброс мусора из машин 15:03
Глава Минздрава назвал основную причину смертности в России и мире 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 17:10
Рубрика: Экономика

Москвичей оштрафовали на 21 млн рублей за отсутствие ПЦР после поездок за рубеж

Текст: Иван Петров
Роспотребнадзор опубликовал свежие данные по незаконопослушным туристам, которые, прибывая из-за границы, игнорируют требование о сдаче теста на коронавирус и загрузке его результатов на сайт "Госуслуги".

Отмечается, что около двух процентов граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют предписанные требования. "Данные граждане не только не проходят тестирование, но и не выполняют требование о необходимости соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) и представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей", - сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Ракова: Детям не нужно будет проходить ПЦР-тесты перед 1 сентября

По данным ведомства, в период с 1 августа 2020 года гражданам, вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19 (или не загрузившим свой результат на сайт "Госуслуги"), было направлено 8 320 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

"Было составлено 4 973 протокола по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае предусмотрен от 150 тысяч до 300 тысяч рублей", - напомнили в надзорном ведомстве.

При этом решения о наложении штрафов вправе принять только суд. "В связи с этим протоколы об административных правонарушениях в отношении 3 954 граждан направлены в районные суды города Москвы. По результатам дел, рассмотренных судами, 1 673 гражданам уже присуждены штрафы на сумму 21 245 000 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний", - пояснили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве также рассказали, что в Москве пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР в настоящее время можно не только в организованных непосредственно в аэропортах пунктах тестирования и в коммерческих лабораториях, но и бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках. Количество лабораторий, выполняющих исследования на COVID-19 методом ПЦР, сейчас насчитывает 76.

Сотрудников ульяновской турфирмы поймали на продаже липовых ПЦР-тестов

"Учитывая рост пассажиропотока в связи с открытием ряда стран для российских туристов, а также сохраняющиеся риски распространения новой коронавирусной инфекции, управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении ведомства.

В регионах Экономика Туризм Власть Право Административное право Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
В Кремле рассказали про риски масштабной приватизации
Песков: Россия не готова признать биткоин официальной валютой
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии