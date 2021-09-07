Москвичей оштрафовали на 21 млн рублей за отсутствие ПЦР после поездок за рубеж

Отмечается, что около двух процентов граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют предписанные требования. "Данные граждане не только не проходят тестирование, но и не выполняют требование о необходимости соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) и представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей", - сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в период с 1 августа 2020 года гражданам, вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19 (или не загрузившим свой результат на сайт "Госуслуги"), было направлено 8 320 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

"Было составлено 4 973 протокола по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае предусмотрен от 150 тысяч до 300 тысяч рублей", - напомнили в надзорном ведомстве.

При этом решения о наложении штрафов вправе принять только суд. "В связи с этим протоколы об административных правонарушениях в отношении 3 954 граждан направлены в районные суды города Москвы. По результатам дел, рассмотренных судами, 1 673 гражданам уже присуждены штрафы на сумму 21 245 000 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний", - пояснили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве также рассказали, что в Москве пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР в настоящее время можно не только в организованных непосредственно в аэропортах пунктах тестирования и в коммерческих лабораториях, но и бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках. Количество лабораторий, выполняющих исследования на COVID-19 методом ПЦР, сейчас насчитывает 76.

"Учитывая рост пассажиропотока в связи с открытием ряда стран для российских туристов, а также сохраняющиеся риски распространения новой коронавирусной инфекции, управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении ведомства.