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Рубрика: Происшествия

Названы самые частые преступления в московском метро

Текст: Сергей Бабкин

Самыми частыми преступлениями в московском метро за последние семь месяцев стали хищения личного имущества. Как сообщили "РГ" в пресс-службе УВД на метрополитене, в течение этого периода было зафиксировано 130 карманных краж и 96 дистанционных.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Раскрываемость по преступлениям, совершенным дистанционным способом, составила 38 процентов. "Место совершения преступления, как правило, находится вне зоны оперативного обслуживания УВД на метрополитене, - подчеркнули в ведомстве. - Решение о возбуждении уголовного дела принимается тем органом внутренних дел, в который поступило сообщение о дистанционном преступлении".

В общем массиве преступлений имущественные хищения составили 44,6 процента. Раскрываемость этих эпизодов - 43,3 процента. В полиции метро отметили снижение уровня карманных краж: за этот же период 2019 года их было 362, в 2020-м - 131, в 2021 - 130.

"В этом году в список наиболее криминогенных попадают станции, расположенные в центральной части города и приближенные в железнодорожным и автовокзалам - это обусловлено плотным пассажиропотоком", - рассказали представители УВД.

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