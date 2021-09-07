Названы самые высокооплачиваемые профессии для самозанятых

Больше всего среди зарегистрированных как самозанятые зарабатывают специалисты в IT-сфере, консультанты, переводчики, психологи, проектировщики и юристы, сообщили в Федеральной налоговой службе.

По данным ФНС, среди самозанятых больше мужчин - 59%, и заработок у них в среднем на 30% выше, чем у женщин.

Как рассказали РИА Новости в налоговой службе, больше всего зарабатывают самозанятые в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе и Татарстане. Около 23% самозанятых работают в регионах не по месту жительства.

Специальный налоговой режим для самозанятых действует в России с 2019 года, сейчас в программе зарегистрированы около трех миллионов человек. Граждане могут установить специальное приложение и легально работать без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. При работе с физлицами налог на профессиональный доход составляет 4%, для тех, кто сотрудничает с юридическими лицами он на 2% выше.