Около 400 тысяч вакансий представлено на московском рынке труда

В службе занятости каждому соискателю предлагают сразу на выбор несколько десятков вариантов трудоустройства. Кто только ни нужен в городском хозяйстве! Больше всего работников требуется в оптовой и розничной торговле - в этой отрасли более 81 тысячи свободных мест с зарплатой от 30 до 60 тысяч рублей в месяц. В сервисной индустрии - около 65 тысяч предложений с доходом от 40 до 70 тысяч рублей. На стройках и ЖКХ 59 тысяч вакансий - грузчикам, дворникам и подсобным рабочим работодатели готовы платить от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.
"Традиционно на рынке труда востребованы профессионалы в IT-сегменте - спрос на них превышает предложения в 27 раз. Эта сфера является одной из самых высокооплачиваемых. Количество вакансий для программистов, аналитиков, web-разработчиков, системных администраторов и профессионалов узкой направленности, обладающих цифровыми навыками, достигает 56 тысяч", - рассказал "РГ" Роман Шкут, директор Центра занятости населения "Моя работа". До 500 тысяч рублей работодатели готовы платить дизайнерам штор.