Отечественный автопром восстановил экспортные поставки

Ставка на поставки
Российские предприятия (среди них, конечно, и иностранные заводы, расположенные в РФ) за полгода нарастили экспорт легковых автомобилей на 43,8 процента - до 44,1 тысячи машин. Общая стоимость поставок, по подсчетам Федеральной таможенной службы, составила 712,5 миллиона долларов. Грузовиков из страны уехало за рубеж меньше - 6,1 тысячи. Но и в этом сегменте удалось получить прибавку на 7,2 процента. Объем экспорта в долларах составил 160,8 миллиона.
Конечно, большую долю в этой статистике сформировали отечественные флагманы. Например, АвтоВАЗ отправил иностранным потребителям свыше 15 тысяч машин. У КамАЗа на экспорт - от стран СНГ до Вьетнама - идет до 15-20 процентов общего объема продаж грузовиков, но предприятие поставляет также шасси для установки спецтехники. А "Группа ГАЗ" активно работает с 40 странами мира. Как сообщили "РГ" в компании, ее электрические грузовики и фургоны трудятся в дорожных и коммунальных службах крупных городов Германии. Микроавтобусы перевозят жителей и туристов во Вьетнаме и на Филиппинах; автомобили скорой помощи помогают бороться с ковидом в Египте, а внедорожные машины - с пожарами в лесах Восточной Европы.
Но, как выяснилось, все существеннее становится экспорт и из ЦФО, где автозаводы появились благодаря иностранным инвестициям. Последний пример - производство Haval. С марта кроссоверы и внедорожники, которые выпускают в Узловском районе Тульской области, начали поступать в Беларусь, Азербайджан и Казахстан. Любопытно, что у наших юго-восточных соседей дистрибуцией этих китайских автомобилей занялась крупная компания, которая присутствует во всех областных центрах страны. В ее портфеле такие солидные бренды, как Hyundai, BMW, Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover и Volvo. И неудивительно, что продажи Haval в Казахстане сразу пошли вверх. А общий экспорт марки в первой половине 2021-го вырос на 200 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Запустили моторы
Главным же на данный момент экспортером автопродукции в ЦФО можно назвать Volkswagen Group Rus - у него в Калуге есть и автомобильный завод, и моторостроительный. Эта компания считается единственным в РФ иностранным OEM-производителем, который не только использует выпущенные здесь двигатели для оснащения своих же авто, но и экспортирует их на зарубежные предприятия. Так вот, в 2020-м в Польшу, Испанию и Мексику отправилось без малого 19 тысяч силовых установок, а поставки непосредственно машин, в основном в страны СНГ, составил 10,5 тысячи единиц. Это почти каждый десятый автомобиль калужского производства.
- Экспорт имеет большое значение для Volkswagen Group Rus в плане обеспечения постоянного спроса на продукцию в ситуации волатильности российского рынка. Компания является одним из крупнейших экспортеров автомобильной продукции в РФ и эффективно использует все возможности для экспорта, поэтому стремится увеличить объемы поставок за рубеж как автомобилей, так и компонентов, - рассказали "РГ" в пресс-службе немецкого бренда.
Пример Volkswagen словно оказался заразительным для географических соседей с завода "ПСМА Рус". Концерн Stellantis, который после слияния в начале 2021 года Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles стал одним из крупнейших игроков мирового авторынка, решил сформировать в Калуге экспортный хаб. Микроавтобусы, фургоны и компактвэны под марками Fiat, Peugeot, Citroen и Opel, а также двигатели скоро пойдут отсюда в Европу, Африку и Латинскую Америку.
К слову, Калужская область, которая, по сути, создала настоящий автомобильный кластер, уже является одним из лидеров России по экспорту автопрома. Отсюда в другие страны отправляют также грузовики Volvo, автостекло Fuyao Glass и другую продукцию. Согласно планам, к 2024 году объем поставок из региона по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" достигнет 250 миллионов долларов.
А из Ярославской и Воронежской областей за рубеж вполне успешно уходят шины Cordiant и Pirelli соответственно. У ярославцев в партнерах уже 19 стран!
Каков спрос, таков ответ
Между тем при всех видимых успехах российскому экспорту в автопроме есть куда расти, уверены опрошенные "РГ" эксперты.
- Экспорт автомобилей по итогам шести месяцев действительно показал рост, но лишь относительно прошлого кризисного года. Если же сравнить объем экспорта с тем же периодом 2019 года, будет очевидно, что он еще не восстановился. Сейчас мы примерно на уровне 2018-го и по-прежнему далеки от уровня 2014-го. На актуальную ситуацию влияют два фактора. С одной стороны, это ограниченные возможности самих заводов, обусловленные дефицитом комплектующих (то есть прежде всего они работают на удовлетворение внутреннего спроса).
С другой - изменение конъюнктуры. Например, АвтоВАЗ прекратил экспорт в Европу, потеряв несколько рынков. Плюс развиваются площадки на территории соседних республик, замещая импорт готовых автомобилей локальной сборкой, - отмечает аналитик авторынка Сергей Баранов из JATO Dynamics.
Не обманываться высокими цифрами призывает и генеральный директор ГК "АвтоDom" Андрей Ольховский.
- Рост экспорта как в денежном, так и в количественном выражении - это в первую очередь следствие восстановления автомобильных рынков стран СНГ и ЕС после пандемии коронавируса. Это восстановление ускоряется эффектом отложенного спроса. С ослаблением ограничений потребители, которые планировали, но по каким-то причинам не смогли приобрести автомобиль в 2020 году, поспешили сделать это сейчас. Это касается не только автовладельцев, но и юридических лиц, особенно в сферах, связанных с грузоперевозками. Специфика некоторых отраслей бизнеса предполагает частое обновление автопарка, но пандемия внесла свои коррективы, и владельцам предприятий пришлось отложить этот вопрос. Сейчас обороты компаний постепенно выходят на докризисный уровень, что создает дополнительный спрос на рынке коммерческого транспорта. Рост спроса в странах СНГ и ЕС увеличивает экспорт из России, где производятся не только российские, но и европейские, азиатские, американские легковые и легкие коммерческие автомобили, - подчеркивает эксперт.
Границы дозволенного
Руководитель департамента продаж компании "Идемитсу Лубрикантс Рус" Дмитрий Парфенов среди главных проблем с экспортом автомашин называет разницу в предпочтениях покупателей, "поэтому предлагаемые отечественными автопроизводителями модели могут пользоваться слабым спросом или вообще не привлекать внимание потенциальных клиентов". Довольно серьезную роль, по его мнению, также играют действия властей в конкретном государстве: они учитывают не только интересы собственных автокомпаний и их профсоюзов, но и ключевых партнеров во внешнеполитической и экономической сфере.
- Поэтому в ближайшие годы основными рынками для российских автокомпаний будут СНГ и развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. Но они будут стараться развивать продажи и в Западной Европе, и в Китае: там тоже могут найтись клиенты, - считает Дмитрий Парфенов.
Андрей Ольховский также сетует на заградительные пошлины. По его мнению, государства часто используют их не как способ простимулировать местных производителей, а как инструмент геополитики и влияния на другие страны. Есть и другая проблема - ограниченность ресурсов при высоком спросе на локальном рынке.
- В современных условиях нехватки микросхем производительность заводов может значительно снизиться, так как любой современный автомобиль оборудован большим количеством чипов. Высокий спрос на внутреннем рынке, наблюдаемый в РФ, в таких условиях снижает экспортный потенциал страны, - констатирует он.
Стратегия и тактика
Между тем гендиректор сети Fresh Auto Денис Мигаль полагает, что именно дефицит комплектующих на глобальном авторынке (как и возникший отложенный спрос) способствовал росту спроса на продукцию из РФ. При этом ключевым преимуществом производителей из России он считает себестоимость и курсовую разницу.
- Российские машины дешевле, и их выгоднее возить. Кроме того, на западных заводах не хватает мощностей, и повышенный спрос удовлетворяют в том числе и с помощью России, - отмечает он.
А вот среди факторов, которые сдерживают экспорт, Денис Мигаль назвал "сложность документооборота, высокие таможенные пошлины, акцизы на внешних рынках и стоимость экспортной логистики".
Очевидно, что решить эти проблемы без участия государства производителям не под силу, а значит, дальнейшее увеличение экспорта может быть не столь стремительным, как сейчас.
- Правительство РФ утвердило стратегию развития отечественного автопрома до 2025 года, одной из основных целей которой заявлен рост экспорта автомобильной техники. Так как государство заинтересовано в наращивании объемов экспортируемых авто, появляются такие национальные проекты, как, например, "Международная кооперация и экспорт", - напоминает руководитель ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.
Но, чтобы резко нарастить число поставщиков первого и второго уровней, требуются дальнейшие меры со стороны властей. Это относится как к локализации международных автопроизводителей, так и к увеличению доли российских автомобилей на мировом рынке, заключает эксперт.
Тем временем
С 1 сентября АвтоВАЗ повысил цены на весь модельный ряд. Автопроизводитель уведомил дилеров Lada о том, что будет пересмотрена стоимость уже поставленных и неоплаченных автомобилей. Подорожание составит от 14 тысяч до 31 тысячи рублей - в зависимости от модели. Вместе с подорожанием машин повысится и доплата за цвет металлик. Примечательно, что в текущем году АвтоВАЗ уже в пятый раз увеличивает цены на Lada.