Отечественный автопром восстановил экспортные поставки

Экспорт продукции российского автопрома продолжает расти даже в условиях пандемии. Как выяснила "РГ", одними из драйверов этого процесса стали предприятия из ЦФО.

Ставка на поставки

Российские предприятия (среди них, конечно, и иностранные заводы, расположенные в РФ) за полгода нарастили экспорт легковых автомобилей на 43,8 процента - до 44,1 тысячи машин. Общая стоимость поставок, по подсчетам Федеральной таможенной службы, составила 712,5 миллиона долларов. Грузовиков из страны уехало за рубеж меньше - 6,1 тысячи. Но и в этом сегменте удалось получить прибавку на 7,2 процента. Объем экспорта в долларах составил 160,8 миллиона.

Конечно, большую долю в этой статистике сформировали отечественные флагманы. Например, АвтоВАЗ отправил иностранным потребителям свыше 15 тысяч машин. У КамАЗа на экспорт - от стран СНГ до Вьетнама - идет до 15-20 процентов общего объема продаж грузовиков, но предприятие поставляет также шасси для установки спецтехники. А "Группа ГАЗ" активно работает с 40 странами мира. Как сообщили "РГ" в компании, ее электрические грузовики и фургоны трудятся в дорожных и коммунальных службах крупных городов Германии. Микроавтобусы перевозят жителей и туристов во Вьетнаме и на Филиппинах; автомобили скорой помощи помогают бороться с ковидом в Египте, а внедорожные машины - с пожарами в лесах Восточной Европы.

Но, как выяснилось, все существеннее становится экспорт и из ЦФО, где автозаводы появились благодаря иностранным инвестициям. Последний пример - производство Haval. С марта кроссоверы и внедорожники, которые выпускают в Узловском районе Тульской области, начали поступать в Беларусь, Азербайджан и Казахстан. Любопытно, что у наших юго-восточных соседей дистрибуцией этих китайских автомобилей занялась крупная компания, которая присутствует во всех областных центрах страны. В ее портфеле такие солидные бренды, как Hyundai, BMW, Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover и Volvo. И неудивительно, что продажи Haval в Казахстане сразу пошли вверх. А общий экспорт марки в первой половине 2021-го вырос на 200 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запустили моторы

Главным же на данный момент экспортером автопродукции в ЦФО можно назвать Volkswagen Group Rus - у него в Калуге есть и автомобильный завод, и моторостроительный. Эта компания считается единственным в РФ иностранным OEM-производителем, который не только использует выпущенные здесь двигатели для оснащения своих же авто, но и экспортирует их на зарубежные предприятия. Так вот, в 2020-м в Польшу, Испанию и Мексику отправилось без малого 19 тысяч силовых установок, а поставки непосредственно машин, в основном в страны СНГ, составил 10,5 тысячи единиц. Это почти каждый десятый автомобиль калужского производства.

- Экспорт имеет большое значение для Volkswagen Group Rus в плане обеспечения постоянного спроса на продукцию в ситуации волатильности российского рынка. Компания является одним из крупнейших экспортеров автомобильной продукции в РФ и эффективно использует все возможности для экспорта, поэтому стремится увеличить объемы поставок за рубеж как автомобилей, так и компонентов, - рассказали "РГ" в пресс-службе немецкого бренда.

Пример Volkswagen словно оказался заразительным для географических соседей с завода "ПСМА Рус". Концерн Stellantis, который после слияния в начале 2021 года Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles стал одним из крупнейших игроков мирового авторынка, решил сформировать в Калуге экспортный хаб. Микроавтобусы, фургоны и компактвэны под марками Fiat, Peugeot, Citroen и Opel, а также двигатели скоро пойдут отсюда в Европу, Африку и Латинскую Америку.

К слову, Калужская область, которая, по сути, создала настоящий автомобильный кластер, уже является одним из лидеров России по экспорту автопрома. Отсюда в другие страны отправляют также грузовики Volvo, автостекло Fuyao Glass и другую продукцию. Согласно планам, к 2024 году объем поставок из региона по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" достигнет 250 миллионов долларов.

А из Ярославской и Воронежской областей за рубеж вполне успешно уходят шины Cordiant и Pirelli соответственно. У ярославцев в партнерах уже 19 стран!

Каков спрос, таков ответ

Между тем при всех видимых успехах российскому экспорту в автопроме есть куда расти, уверены опрошенные "РГ" эксперты.

- Экспорт автомобилей по итогам шести месяцев действительно показал рост, но лишь относительно прошлого кризисного года. Если же сравнить объем экспорта с тем же периодом 2019 года, будет очевидно, что он еще не восстановился. Сейчас мы примерно на уровне 2018-го и по-прежнему далеки от уровня 2014-го. На актуальную ситуацию влияют два фактора. С одной стороны, это ограниченные возможности самих заводов, обусловленные дефицитом комплектующих (то есть прежде всего они работают на удовлетворение внутреннего спроса).

Калужская область, которая, по сути, создала настоящий автомобильный кластер, уже является одним из лидеров России по экспорту автопрома

С другой - изменение конъюнктуры. Например, АвтоВАЗ прекратил экспорт в Европу, потеряв несколько рынков. Плюс развиваются площадки на территории соседних республик, замещая импорт готовых автомобилей локальной сборкой, - отмечает аналитик авторынка Сергей Баранов из JATO Dynamics.

Не обманываться высокими цифрами призывает и генеральный директор ГК "АвтоDom" Андрей Ольховский.

- Рост экспорта как в денежном, так и в количественном выражении - это в первую очередь следствие восстановления автомобильных рынков стран СНГ и ЕС после пандемии коронавируса. Это восстановление ускоряется эффектом отложенного спроса. С ослаблением ограничений потребители, которые планировали, но по каким-то причинам не смогли приобрести автомобиль в 2020 году, поспешили сделать это сейчас. Это касается не только автовладельцев, но и юридических лиц, особенно в сферах, связанных с грузоперевозками. Специфика некоторых отраслей бизнеса предполагает частое обновление автопарка, но пандемия внесла свои коррективы, и владельцам предприятий пришлось отложить этот вопрос. Сейчас обороты компаний постепенно выходят на докризисный уровень, что создает дополнительный спрос на рынке коммерческого транспорта. Рост спроса в странах СНГ и ЕС увеличивает экспорт из России, где производятся не только российские, но и европейские, азиатские, американские легковые и легкие коммерческие автомобили, - подчеркивает эксперт.

Границы дозволенного

Руководитель департамента продаж компании "Идемитсу Лубрикантс Рус" Дмитрий Парфенов среди главных проблем с экспортом автомашин называет разницу в предпочтениях покупателей, "поэтому предлагаемые отечественными автопроизводителями модели могут пользоваться слабым спросом или вообще не привлекать внимание потенциальных клиентов". Довольно серьезную роль, по его мнению, также играют действия властей в конкретном государстве: они учитывают не только интересы собственных автокомпаний и их профсоюзов, но и ключевых партнеров во внешнеполитической и экономической сфере.

- Поэтому в ближайшие годы основными рынками для российских автокомпаний будут СНГ и развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. Но они будут стараться развивать продажи и в Западной Европе, и в Китае: там тоже могут найтись клиенты, - считает Дмитрий Парфенов.

Андрей Ольховский также сетует на заградительные пошлины. По его мнению, государства часто используют их не как способ простимулировать местных производителей, а как инструмент геополитики и влияния на другие страны. Есть и другая проблема - ограниченность ресурсов при высоком спросе на локальном рынке.

- В современных условиях нехватки микросхем производительность заводов может значительно снизиться, так как любой современный автомобиль оборудован большим количеством чипов. Высокий спрос на внутреннем рынке, наблюдаемый в РФ, в таких условиях снижает экспортный потенциал страны, - констатирует он.

Стратегия и тактика

Между тем гендиректор сети Fresh Auto Денис Мигаль полагает, что именно дефицит комплектующих на глобальном авторынке (как и возникший отложенный спрос) способствовал росту спроса на продукцию из РФ. При этом ключевым преимуществом производителей из России он считает себестоимость и курсовую разницу.

- Российские машины дешевле, и их выгоднее возить. Кроме того, на западных заводах не хватает мощностей, и повышенный спрос удовлетворяют в том числе и с помощью России, - отмечает он.

А вот среди факторов, которые сдерживают экспорт, Денис Мигаль назвал "сложность документооборота, высокие таможенные пошлины, акцизы на внешних рынках и стоимость экспортной логистики".

Очевидно, что решить эти проблемы без участия государства производителям не под силу, а значит, дальнейшее увеличение экспорта может быть не столь стремительным, как сейчас.

- Правительство РФ утвердило стратегию развития отечественного автопрома до 2025 года, одной из основных целей которой заявлен рост экспорта автомобильной техники. Так как государство заинтересовано в наращивании объемов экспортируемых авто, появляются такие национальные проекты, как, например, "Международная кооперация и экспорт", - напоминает руководитель ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

Но, чтобы резко нарастить число поставщиков первого и второго уровней, требуются дальнейшие меры со стороны властей. Это относится как к локализации международных автопроизводителей, так и к увеличению доли российских автомобилей на мировом рынке, заключает эксперт.

Тем временем

С 1 сентября АвтоВАЗ повысил цены на весь модельный ряд. Автопроизводитель уведомил дилеров Lada о том, что будет пересмотрена стоимость уже поставленных и неоплаченных автомобилей. Подорожание составит от 14 тысяч до 31 тысячи рублей - в зависимости от модели. Вместе с подорожанием машин повысится и доплата за цвет металлик. Примечательно, что в текущем году АвтоВАЗ уже в пятый раз увеличивает цены на Lada.