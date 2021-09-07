Под Белгородом один человек погиб в результате стрельбы на парковке

В Старом Осколе Белгородской области пьяный мужчина открыл стрельбу на парковке. В результате один человек погиб, второй ранен, сообщают пресс-службы УМВД и СУ СКР по региону.

ЧП со стрельбой случилось в микрорайоне Рождественский города Старый Оскол. В дежурную часть УМВД сообщение о происшествии поступило в 2:30. Выехавшие на место оперативники обнаружили, что 20-летний парень ранен, а его 23-летний приятель от полученных огнестрельных ранений погиб.

Как сообщает пресс-служба регионального главка полиции, личность подозреваемого в убийстве удалось установить довольно быстро. Это 36-летний мужчина, проживающий в Старом Осколе. В настоящее время он задержан сотрудниками полиции.

На месте происшествия работали также оперативники и криминалисты СКР. Были установлены и опрошены свидетели случившегося. Следственным отделом по городу Старый Оскол СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" и "покушение на убийство двух лиц".

По версии следствия, конфликт произошел на парковке между мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и двумя парнями, проходившими мимо. Недовольство вызвал громкий разговор последних. В ходе словесной перепалки мужчина достал из своего автомобиля, припаркованного рядом, охотничье ружье и открыл стрельбу. В пресс-службе ведомства уточняют, что у одного парня ранение в плечо, он госпитализирован. Второй молодой человек скончался. Ружье, из которого стрелял местный житель, принадлежит ему, документы на право владения оружием изъяты следствием.

"Составлен план расследования с проведением комплекса следственных и процессуальных действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении СУ СКР по региону.