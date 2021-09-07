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07.09.2021 21:07

Школьница из Нововоронежа победила в конкурсе "Слава Созидателям!"

Ученица 8 "А" класса школы №1 города Нововоронежа Алиса Титаренко вошла в десятку победителей федерального этапа Всероссийского творческого конкурса "Слава Созидателям!". На суд жюри в аудиономинации "Запиши подкаст о Созидателе" она представила рассказ о маме, Юлии Титаренко, директоре Дворца культуры города атомщиков.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Конкурс "Слава Созидателям!" проводился в 22 "атомных" городах в онлайн-формате в период с 15 марта по 31 августа. Цель конкурса - чествование людей, которые внесли или вносят вклад в развитие атомной отрасли и (или) городов присутствия Госкорпорации "Росатом. Проект рассчитан на представителей старшего и подрастающего поколений. Организатором выступило некоммерческое партнерство "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА" при поддержке Госкорпорации "Росатом".

Фото: Нововоронежская АЭС
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У конкурсантов была возможность представить работы в видеономинации "Передай привет в будущее" и в аудиономинации "Запиши подкаст о Созидателе". В рамках первой номинации школьники записывали видеоролики с пожеланиями будущим поколениям, в рамках второй - аудиофайлы с кратким рассказом о жизненном пути героев, выбранных авторами работ.

"Нововоронежские школьники продемонстрировали высокую активность: в конкурсе приняли участие 69 человек, на федеральный этап конкурса "Слава Созидателям" прошло 47 творческих работ. Дети из городов присутствия "Росатома" видят в этом конкурсе реальную возможность проявить свои способности, потягаться силами с ровесниками из других атомных городов. Я с удовольствием поздравляю Алису Титаренко с заслуженным первым местом. Она победила в нелегкой борьбе: на федеральный этап поступило 943 работы, из которых 588 - это аудиономинации, а 355 - видеономинации", - прокомментировал итоги конкурса глава города, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

"Когда я узнала о конкурсе, нисколько не раздумывала о том, кто станет героем моего подкаста: конечно же, мама. Для меня она пример целеустремленности, верности однажды выбранному пути. Двадцать пять лет работает во Дворце культуры, в том числе в последние годы возглавляет его. Она реализует проекты "Территория культуры Росатома", объединяет все культурные инициативы в городе... Победа в конкурсе стала для меня полной неожиданностью: конкурс-то федеральный, и тем приятней стала эта новость", - рассказала Алиса Титаренко.

Все призеры и победители Всероссийского творческого конкурса "Слава Созидателям!" получат ценные подарки и призы от организаторов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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