Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД на Комсомольской площади

Комсомольская площадь, больше известная как площадь трех вокзалов, во все времена была и остается одной из самых оживленных в столице. Сюда едут и отсюда уезжают пассажиры Казанского, Ярославского и Ленинградского направлений железной дороги. Идут трамваи, машины - свыше 60 тысяч автомобилей и пассажиропоток более 535 тысяч человек в сутки. А после запуска новой станции, которая примет поезда МЦД-2 и МЦД-4, народа станет еще больше. Посмотреть, что здесь делается уже сегодня, чтобы москвичам и гостям города было комфортно - неважно, на чем они приезжают - на поезде, машине или просто приходят пешком, приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Там, где сейчас находится платформа Каланчевская, строится новая станция, а также два главных пути для поездов МЦД-2, связывающего Нахабино с Подольском и МЦД-4 Апрелевка- Железнодорожный. Пассажиропоток здесь пока 9 тысяч человек в сутки, а после запуска МЦД-4 в 2024 году он вырастет более чем втрое. Но этот участок уже сейчас исчерпал свою пропускную способность. Поэтому и ведется реконструкция, которая увеличит ее со 178 до 353 пар поездов в сутки. Одна из двух пассажирских платформ уже введена в эксплуатацию, на очереди пуск второй - обе платформы с навесами во всю длину, которые защитят пассажиров от дождя и снега, а в жару от солнца. Над железнодорожными путями разместится пассажирский терминал - с кассами, туалетами, а также с лифтами и эскалаторами. По сути дела, на площади, которая сейчас объединяет три вокзала, город получит четвертый, отметил Сергей Собянин, а в перспективе, со строительством высокоскоростной магистрали, и пятый. Таким образом, на месте морально и технически устаревшей остановки появится самый современный транспортный хаб, один из крупнейших в Москве.

Для того, чтобы автомобилистам на площади было удобнее, на улице Краснопрудной организовали разворот, а за универмагом "Московский" увеличили количество парковочных мест. Правда, стоянка теперь тут стала платной. Для посадки - высадки пассажиров такси организовали зоны с пятиминутным ожиданием (так называемые зоны Kiss&Ride), которыми пользуются свыше семи тысяч человек в сутки. Появление таких зон на 20 процентов уменьшило количество ДТП на площади. А для тех, кто пользуется трамваями, вдвое - с 30 до 60 метров, увеличили длину посадочной платформы. По мнению экспертов, это позволит увеличить интенсивность движения наземного транспорта как за счет самих трамваев, так и организации новых автобусных маршрутов.

Не забыли и о пешеходах. В частности, для них после капремонта открылся переход от Казанского вокзала к платформам пригородных электричек, который был перекрыт из-за аварийного состояния в течение 15 лет. По нему теперь можно выйти и на Новорязанскую улицу, не обходя здание всего вокзала. Завершился ремонт также еще одного пешеходного перехода - от Ленинградского вокзала к станции метро "Комсомольская" - он был закрыт на протяжение 28 лет - с 1993 года. В ноябре обещают завершить приведение в порядок и пешеходного перехода от Ярославского вокзала, которым в день пользуются порядка 15 тысяч человек.