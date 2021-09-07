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07.09.2021 09:09
Рубрика: Общество

Собянин рассказал, как в Москве пройдет День города

Текст: Сергей Жуков
День города в Москве 11 и 12 сентября пройдет без крупных концертов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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По его словам, в предстоящие выходные ожидаются довольно скромные мероприятия. "Будет праздничный фейерверк, но каких-то больших концертов мы в городе пока не планируем", - рассказал мэр в интервью телеканалу "ТВЦ".

Небольшой концерт организаторы по случаю праздника рассчитывают провести в "Зарядье". В городе продолжает работу фестиваль "Цветочный джем", где можно увидеть дизайнерские сады.

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