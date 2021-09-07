Собянин рассказал, как в Москве пройдет День города

День города в Москве 11 и 12 сентября пройдет без крупных концертов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в предстоящие выходные ожидаются довольно скромные мероприятия. "Будет праздничный фейерверк, но каких-то больших концертов мы в городе пока не планируем", - рассказал мэр в интервью телеканалу "ТВЦ".

Небольшой концерт организаторы по случаю праздника рассчитывают провести в "Зарядье". В городе продолжает работу фестиваль "Цветочный джем", где можно увидеть дизайнерские сады.