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07.09.2021 15:35
Рубрика: Экономика

Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро

Текст: Любовь Проценко

На заседании президиума правительства Москвы сегодня утвержден проект строительства головного участка Троицкой линии метро от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ". Как уточняет пресс-служба мэра и правительства столицы,на проектируемом участке Троицкой линии метро длиной 1,8 км планируется построить станцию "ЗИЛ", которая станет пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), а в перспективе и на проектируемую Бирюлевскую линию метро.

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Таким образом, будет сформирован новый крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий три линии рельсового общественного транспорта: МЦК, Троицкую и Бирюлевскую линии метро. Головной участок Троицкой линии метро трассируется преимущественно под нежилыми кварталами вдоль северной границы полосы отвода МЦК.

Продление Троицкой линии метро от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ" позволит увеличить востребованность Троицкой линии за счет формирования дополнительного транспортно-пересадочного узла. Кроме того, улучшится транспортное обслуживание жителей и работающих в районах Академический, Котловка, Нагорный, Донской и восточной части Даниловского района (бывшая территория АМО "ЗИЛ") с населением свыше 400 тыс. человек. На прилегающих дорогах и улицах сократится интенсивность движения, что, в свою очередь, оздоровит экологическую ситуацию. В перспективе планируется сформировать новую диаметральную линию метрополитена путем продления Троицкой линии до станции "Нижегородская" и соединения ее с Некрасовской линией.

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