Собянин увеличил размер гранта для социально ориентированных НКО до 1 млн рублей

Требования к некоммерческим организациям, которые принимают участие в конкурсе грантов "Москва - добрый город" упрощены.

В частности, минимальный срок регистрации их в качестве юридического лица сокращен с 1,5 года до года. Кроме того, для подачи заявки больше не требуются гарантийные письма от соисполнителей проекта, при этом собственный вклад НКО в проект может быть любым - имущество, материально-техническая база, волонтерская деятельность и другие, а не только денежные средства, как ранее. Об этом говорится в постановлении, подписанном сегодня мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе заседания президиума правительства Москвы.

Сняты в документе и ограничения по средней заработной плате участников проекта. Получить грант теперь можно вне зависимости от объема оборота денежных средств организации. Зато минимальный размер гранта для социально ориентированных НКО решено увеличить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. "Размер "среднего" гранта составляет от 1 миллиона до 5 миллионов, а большой начинается от 5 миллионов рублей" - сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, с учетом пожеланий и рекомендаций НКО с 2021 года в порядок проведения конкурса грантов внесен ряд изменений. "Минимальный размер гранта увеличен в два раза - с 500 тыс. до 1 млн руб. Таким образом, НКО могут претендовать на одну из трех категорий грантов.

О сроках подачи заявки на конкурс 2021 года будет объявлено в ближайшее время. До истечения срока подачи заявок у участников конкурса будет возможность получить обратную связь, чтобы исправить ошибки и неточности.

В пресс-службе напомнили, что начиная с 2019 года правительство Москвы проводит конкурс "Москва - добрый город", победители которого получают гранты на реализацию социальных проектов по одному из восьми направлений: сохранение качества жизни семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, тяжелобольные, нуждающиеся в долговременном уходе люди; помощь многодетным семьям, семьям с детьми, будущим мамам, подросткам в кризисных и трудных жизненных ситуациях; социальная адаптация, реабилитация и самореализация людей, исключенных из социума; продвижение системного волонтерства в социальной сфере; развитие культуры благотворительности, взаимопомощи; профилактика социально опасных заболеваний, развитие и популяризация здорового образа жизни; создание и продвижение "базы знаний" негосударственной системы помощи людям; поддержка граждан в связи с ограничительными мероприятиями, вызванными коронавирусной инфекцией COVID-19, связанная с оказанием помощи в трудоустройстве, психологической помощи и в других формах.