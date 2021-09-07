В 44 школах Москвы открылись предпринимательские классы

Более тысячи московских старшеклассников изъявили желание стать предпринимателями. Поможет им в этом новый образовательный проект, запущенный в 44 школах города, где открылись предпринимательские классы. Созданы они для учеников 9-11 классов. В чем особенность этого профильного направления и почему ребята его выбирают, выяснили корреспонденты "РГ", побывав на уроке школе №1375, расположенной на юго-востоке Москвы.

У этой школы несколько зданий в районе Нагатинского затона. Чтобы никто не мешал 500 старшеклассникам заниматься, им целиком отдали пятиэтажку. "У нас открыты профильные медицинские, новые педагогические, инженерные классы. Новый предпринимательский класс выбрали не только два девятых класса и один десятый, но и два выпускных - 11 "Э" и "С", - рассказала "РГ" директор школы №1375 Наталья Михарева. По ее словам, к открытию нового направления школа была готова, поскольку уже пять лет ведет факультативные занятия по социально-экономической тематике.

В каждой школе с профильными классами есть наставники из вузов. В этой школе наставником "предпринимателей" выступает Российский экономический университет им. Плеханова, его преподаватели даже принимали участие в составлении учебной программы. Основное ее отличие в том, что под профильные предметы: математику, обществознание, английский язык и экономику отдано больше часов, чем на другие предметы. А для большего удобства профильные уроки идут парами: две подряд экономики, две математики…

У 11 "Э" предпринимательского класса уроки проходят в аудитории с ярусным полом, на котором стоят парты. Есть здесь электронная доска, проекторы, компьютер. В центре стоит "богатый" стол на массивных ножках, обитый зеленым сукном. Взрослые за таким срывают "банк", а дети могут представить себя банкирами. Школьники уверены, что стол помогает сдать экзамены, если дотронуться до одной из его ножек. Классный руководитель у них преподаватель английского и финансовой грамотности на этом же языке Елена Тарасова. В момент нашего прихода у ее подопечных начинался урок по основам предпринимательства, затем - экономика. Вел их преподаватель РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко. "Эффективность инвестиций в предпринимательстве, - озвучил он тему первого урока. - Представьте, у вас есть миллион рублей, его можно вложить в развитие бизнеса и получать ежемесячно дивиденды. А можно отдать в банк под проценты… Посчитаем, что выгоднее, учитывая инфляционные риски".

Увлеченные расчетами, ребята звонка не заметили. Продолжили считать, что делать с миллионом и на втором уроке. Позже они поделились с корреспондентами, что решать такие задачи им интересно. "Я в прошлом году придумала стартап с быстровозводимыми складами, это могло пригодиться при капитальном ремонте дома, чтобы инвентарь не мок под дождем, при строительстве, при доставке гуманитарного груза или чего-то еще. Но развития проект не получил. В этом году постараюсь не только готовиться в ЕГЭ, но и придумать новый интересный проект", - рассказала "РГ" Алина Пивоварова. Другой ученик, Михаил Мамзелькин, рассказал, что он в этом году пришел из школы № 1523, сотрудничающей с МИФИ: "Понял, что бизнес интереснее, чем информационная безопасность, тем более, что у меня папа предприниматель, хочу ему помогать. Поступать планирую в Высшую школу экономики". Его приятель в новом классе Артем Паршин рассказал "РГ", что он хотел бы открыть сеть ресторанов по доставке полезной еды, для которых меню будут составлять диетологи и врачи: "Мы даже пробовали получить капитал, сделав страницу в социальных сетях, а для "приманки" привели истории иностранных миллиардеров - Рокфеллера, Баффета, Цукерберга, Блумберга, Пейджа и других. С "иностранцами" дело пошло лучше, но до заветной тысячи подписчиков, когда приходят рекламщики, не дотянули".

По мнению Ольги Елиной, кандидата экономических наук, доцента РЭУ им. Плеханова, предпринимательские классы в школах нужно было создать давно. "Такой школьный проект необходим. Его появление - шаг навстречу потребностям общества и государства. Он помогает смотреть на предпринимательство, как на безусловный навык современного человека, его готовность воплощать свои идеи в жизнь в любых сферах деятельности, - говорит Ольга Елина. - Смелость, инициативность нужно воспитывать с детства, как и формировать лидерские качества. И если даже в будущем не каждый школьник откроет собственное дело, эти навыки все равно помогут детям в более эффективной профессиональной самореализации. Уверяю, в выигрыше останутся все, в том числе, семья, город, наше общество и экономика страны".

Напомним, в этом учебном году в профессиональных классах московских школ будут обучаться более 50 тысяч ребят. Самое популярное направление - кадетские классы. В них сейчас обучаются свыше 27 тысячи человек. На втором месте - инженерные классы, в которые пришли свыше 10,5 тысячи учеников, на третьем - медицинские классы, в них занимается 6 тысяч старшеклассников.

Его приятель по новому классу Артем Паршин рассказал "РГ", что с помогают с идеями настоящие предприниматели, которые приходят на уроки или на факультатив во второй половине дня. "Наслушавшись интересных историй, попробовали сами организовать бизнес. Взяв за основу полезные рассказы. Сделали страницу в социальных сетях, где рассказывали о самых успешных проектах людей, которые к нам приходили, потом для "изюминки" разбавили историями иностранных миллиардеров - Рокфеллера, Баффета, Цукерберга, Блумберга, Пейджа и других. Про иностранцев прихордили слушать, даже был рост подписчиков. Но до заветной тысячи, когда приходят рекламщики, не дотянули", - рассказывает Паршин. Заработать пытались ребята и на бирже, для поддержки и покупки акций они попросили поучаствовать с ними одного из отцов. В результате, до сих пор поигрывает родитель. Как рассказывает однаннадцатиклассник, если бы заработали деньги, потратили их не на новые акции или раскрутку страницы, а на репетиторов, чтобы снизить финансовую нагрузку семей.