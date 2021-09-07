В Калуге открыт сквер "у паровоза"

В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат городской думы Андрей Голубев, руководители подразделений городской управы и местные жители.

В рамках программы "Городская среда" была благоустроена территория вокруг памятника паровоз Л-3540, расширен сквер 50-летия ВЛКСМ. Территория расчищена от зарослей, пешеходные дорожки выложены плиткой, обустроено освещение, установлены скамейки и урны. Сквер было решено сделать тематическим и посвятить железной дороге: помимо паровоза в нем появилась колесная пара и рельсошпальная решетка, также планируется установить светофорные объекты и дорожные знаки.

"В прошлом году здесь был установлен замечательный памятник - паровоз Л-3540. В советские годы тысячи таких паровозов трудились по всей стране, они помогли восстановить страну после Великой Отечественной войны, - отметил Юрий Моисеев. - Место для памятника было выбрано неслучайно - сквер 50-летия комсомола, многие из нас состояли в этой замечательной молодежной организации. Комсомол готовил ответственных людей, тружеников, настоящих патриотов. Этот памятник не просто еще одна достопримечательность Калуги - это память о трудовом подвиге нашего народа".

Глава Калуги пожелал собравшимся здоровья, успехов и благополучия, поздравил с прошедшим юбилеем Калуги и призвал молодежь бережно относиться к памятникам и объектам благоустройства.

Юрий Моисеев и Андрей Голубев вручили активистам ТОС "Созвездие" нагрудные знаки "650 лет Калуге". Для калужан был организован праздничный концерт.