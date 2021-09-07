В Москве День города пройдет без массовых мероприятий

Уже вторую осень подряд столица будет отмечать свой день рождения без традиционных массовых гуляний, перекрытых улиц и концертов у каждого перекрестка. Праздник в ближайшие выходные решено провести скромно, но со вкусом - москвичи смогут полюбоваться ландшафтным дизайном и перекусить на площадках фестиваля "Цветочный джем", а вечером посмотрят фейерверк. Об этом накануне рассказал мэр Сергей Собянин.

"В этом, как и в прошлом году, будут скромные праздничные мероприятия. В "Зарядье" пройдет концерт, на площадках города уже идет фестиваль "Цветочный джем", где можно покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов и деревьев, дизайнерскими проектами в области ландшафта. В целом, конечно, город будет украшен, будет праздничный фейерверк, но каких-то больших концертов мы пока не планируем", - рассказал градоначальник в эфире канала "ТВ Центр".

Главным событием 874-летия Москвы станет "Цветочный джем" - этот первый за полтора года пандемии московский фестиваль открылся 1 сентября. Весь центр благодаря ему превратился в большой цветущий сад. Например, на ступенях Российской государственной библиотеки сейчас делают по несколько селфи в минуту. Дело в том, что там теперь растут березы, розы, лаванда, облепиха и многие другие растения. А между ними каждый прохожий может присесть и отдохнуть на деревянной скамье. Впервые сад здесь появился в рамках фестиваля еще в 2017 году по проекту знаменитого ландшафтного дизайнера из Великобритании Мэтью Чайлдса. В этом году он приехать не смог, поэтому его идею воссоздали с изменениями российские ландшафтные дизайнеры Анастасия Остроумова и Ольга Грибова.

Есть фестивальные площадки и на Манежной площади, в Камергерском переулке, возле ЦУМа на Кузнецком Мосту, в Новопушкинском сквере и других знаковых местах города. Но ехать в центр все же необязательно - сразу 17 площадок расположились в округах, преимущественно в спальных районах. На них 11-12 сентября пройдет конкурс любительских цветников. "Садоводы-любители в одиночку или в команде до двух человек создадут свой уникальный ландшафтный проект. Все необходимое для цветника предоставят организаторы. Победителей ждут ценные подарки!" - обещают в оргкомитете фестиваля.

Помимо композиций из цветов и растений, а также инсталляций на многих площадках для гостей подготовили и оригинальную кухню. На площади Революции, например, открыт целый ресторанный дворик, где всех желающих готовы угостить хоть шашлыком, хоть смузи. Все подробности о фестивале ищите на сайте. Там есть карта площадок, их описание и фотографии. Присмотритесь повнимательнее - возможно, много интересного происходит рядом с вашим домом.