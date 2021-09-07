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07.09.2021 16:23
Рубрика: Культура

В Москве открыли памятник молодому Достоевскому

Текст: Елизавета Портная
Праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский с новой скульптурой. Фото: Елизавета Портная/РГ Праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский с новой скульптурой. Фото: Елизавета Портная/РГ
Праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский с новой скульптурой. Фото: Елизавета Портная/РГ

В честь двухсотлетия Федора Михайловича Достоевского книжный клуб "Достоевский" выступил с инициативой создания нового памятника, или, правильнее будет сказать, арт-объекта, посвященного классику. Инициатива оказалась успешной, и 6 сентября состоялось торжественное открытие нового "не памятника": его создала Анастасия Лужина, выпускница Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, а расположен он прямо у входа в книжный клуб, на улице Воздвиженка.

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Первым на открытии выступил Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея:

- Без книг Достоевского, так же, как без теории Эйнштейна, нельзя понять строение времени и пространства. Появление нового памятника в столице - очень символичный и важный факт, важное событие для города и всей России, - отметил он.

Особым гостем стал праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский:

- Москва для Достоевских - родной город, можно сказать, родовое гнездо. Во многих его произведениях Москва предстает в образе матери. Я очень рад, что по числу памятников Первопрестольная лидирует, и Федор Михайлович запечатлен здесь в таком замечательном возрасте - возрасте мечтаний…

Скульптурная композиция совсем не похожа на другие, "серьезные" и монументальные памятники классику: двадцатипятилетний Достоевский сидит на лавочке и читает Пушкина, любовь к которому пронес через всю жизнь. Любой желающий может присесть рядом, сфотографироваться или просто отдохнуть. Однако несмотря на то, что арт-объект получился очень уютным, есть в нем и глубина, понятная лишь тем, кто знаком с биографией писателя: так, именно в двадцать пять лет Достоевский окончательно определился со своим призванием.

Фото: iStock
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- Мы не знаем фотографических изображений Достоевского этого периода, есть только один портрет Трутовского, и я вижу, что лицо Достоевского делалось как раз с этого рисунка. Москва - это родина Достоевского. Я хочу поздравить всех москвичей и Москву с появлением такого камерного, "домашнего" объекта. Он не монументален, он близок к нам, рядом с ним можно присесть - и в этом его прелесть и атмосферность…, - высказался советский и российский литературовед, достоевист, основатель и президент Фонда Достоевского, вице-президент Международного общества Ф. М. Достоевского Игорь Волгин.

Интервью с Алексеем Достоевским и Игорем Волгиным можно прочитать на портале ГодЛитературы.РФ

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