Наталья Сергунина: До конца года в Москве пройдет 179 мероприятий в честь 200-летия со дня рождения Достоевского

К 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского, которое будет отмечаться 11 ноября, в Москве до конца года проведут почти 180 мероприятий. Об этом сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

- Мероприятия, посвященные юбилею Федора Михайловича Достоевского, идут в столице с января. Они проводятся онлайн и офлайн, - рассказала Сергунина. - Основная часть программы запланирована на осень. Всего до конца года москвичей и гостей города ждут еще 179 тематических событий.

Все очные мероприятия, по ее словам, проходят с соблюдением санитарных мер. Посетителям нужно носить маски и придерживаться социальной дистанции. Например, с 24 по 26 сентября библиотеки центра столицы проведут краеведческий форум "Москва FEST". Его посвятят периоду жизни Достоевского, связанному с Москвой. А с 1 октября по 1 ноября культурный центр ЗИЛ устроит книжную выставку. В экспозицию войдут известные произведения, письма и ранние рассказы Достоевского, а также работы ведущих исследователей его творчества.