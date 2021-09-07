Наталья Сергунина: До конца года в Москве пройдет 179 мероприятий в честь 200-летия со дня рождения Достоевского

Новости

"Яндекс" запустил функцию закадрового перевода для всех англоязычных видео 10:00
Золотовалютные резервы Беларуси выросли в августе на 14,2 процента 09:55
Инфекционист рассказал об опасности микст-инфекций COVID-19 и гриппа 09:55
На Колыму и Чукотку пришли первые заморозки 09:50
Глава "Лукойла" назвал риски цены на нефть в 100 долларов за баррель 09:47
Футболист "Барселоны" может перейти в российский клуб 09:41
Назван простой способ снизить давление без лекарств 09:33
Глава МЧС России дал старт международным учениям в Арктике 09:31
Август в Приморье оказался самым засушливым за последние 40 лет 09:25
Премьеру "Венома 2" снова перенесли - уже в пятый раз 09:15
В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения двух школьниц 09:13
Умер постановщик "Рождественских встреч" Пугачевой Борис Краснов 09:06
От коронавируса умерла актриса и певица Роза Тураева 08:42
Российские ученые научились определять коронавирус за 27 минут 08:22
Павлюченкова не сумела выйти в четвертьфинал US Open 08:12
Кудрин объяснил, почему пора сократить госсектор в экономике 07:50
Эксперт назвал доплаты к пенсии, которые выплачивают за родственников 07:23
На Камчатке рассказали, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19 07:02
Камчатское предприятие оштрафовали за обрушение причала в порту 06:54
В США восстанавливают подачу электричества после урагана "Ида" 06:40
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии 06:14
Во Владивостоке боевые пловцы уничтожили "диверсантов" на берегу 05:48
В канадского премьера бросили горсть камней после предвыборного митинга 05:47
Вильфанд: Потепление в центре европейской части РФ связано с западными ветрами 05:18
Роспотребнадзор: Характерных лишь для COVID-19 симптомов так и не выявлено 04:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 09:30
Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: До конца года в Москве пройдет 179 мероприятий в честь 200-летия со дня рождения Достоевского

Текст: Максим Милославский

К 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского, которое будет отмечаться 11 ноября, в Москве до конца года проведут почти 180 мероприятий. Об этом сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

Фото: iStock
ГодЛитературы.РФ объявил литературный конкурс "Детектив Достоевский"

- Мероприятия, посвященные юбилею Федора Михайловича Достоевского, идут в столице с января. Они проводятся онлайн и офлайн, - рассказала Сергунина. - Основная часть программы запланирована на осень. Всего до конца года москвичей и гостей города ждут еще 179 тематических событий.

Все очные мероприятия, по ее словам, проходят с соблюдением санитарных мер. Посетителям нужно носить маски и придерживаться социальной дистанции. Например, с 24 по 26 сентября библиотеки центра столицы проведут краеведческий форум "Москва FEST". Его посвятят периоду жизни Достоевского, связанному с Москвой. А с 1 октября по 1 ноября культурный центр ЗИЛ устроит книжную выставку. В экспозицию войдут известные произведения, письма и ранние рассказы Достоевского, а также работы ведущих исследователей его творчества.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Собянин рассказал, как в Москве пройдет День города
Роспотребнадзор: Характерных лишь для COVID-19 симптомов так и не выявлено
Эксперт назвал доплаты к пенсии, которые выплачивают за родственников
Захарова рассказала о "мягкой вербовке" работавших в посольствах россиян
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии
Как готовят к полету в космос героев российского фильма "Вызов"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"