В Подмосковье стартует масштабная кампания по вакцинации от гриппа

Более 4,5 миллиона человек планируют привить в Подмосковье от гриппа. В области начинается масштабная кампания по сезонной вакцинации от простудных заболеваний.

Как утверждает зампред правительства - министр здравоохранения области Светлана Стригункова, в поликлиники уже доставлены отечественные вакцины "Совигрипп", "Флю-М" и "Ультрикс квадри", а в ближайшее время поступит еще и "Гриппол плюс".

В минздраве региона напоминают, что вакцинация особенно важна тем, кто находится в группе риска - детям, пенсионерам, людям с тяжелыми хроническими заболеваниями. Подождать с прививкой рекомендуется лишь тем, кто недавно вакцинировался или прошел ревакцинацию от COVID-19 - между прививками от коронавируса и от гриппа должен пройти как минимум месяц.