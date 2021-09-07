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07.09.2021 11:39
Рубрика: Общество

В Подмосковье стартует масштабная кампания по вакцинации от гриппа

Текст: Ирина Рыбникова

Более 4,5 миллиона человек планируют привить в Подмосковье от гриппа. В области начинается масштабная кампания по сезонной вакцинации от простудных заболеваний.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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Как утверждает зампред правительства - министр здравоохранения области Светлана Стригункова, в поликлиники уже доставлены отечественные вакцины "Совигрипп", "Флю-М" и "Ультрикс квадри", а в ближайшее время поступит еще и "Гриппол плюс".

В минздраве региона напоминают, что вакцинация особенно важна тем, кто находится в группе риска - детям, пенсионерам, людям с тяжелыми хроническими заболеваниями. Подождать с прививкой рекомендуется лишь тем, кто недавно вакцинировался или прошел ревакцинацию от COVID-19 - между прививками от коронавируса и от гриппа должен пройти как минимум месяц.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Прививки и вакцинация

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