В Подмосковье запустили сервисы для отслеживания хода социальной газификации

Новые дистанционные сервисы для жителей Подмосковья, которые помогают им отслеживать, когда газ придет в их дом, оценил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он побывал в офисе социальной газификации в селе Ям Домодедовского городского округа. Благодаря новой интерактивной карте, запущенной "Мособлгазом", жители теперь могут видеть ход выполнения работ по Социальной газификации в конкретном населенном пункте. Отслеживать каждый этап строительных работ, просматривать фотоотчеты со строек и фото с финального пуска газа в дома. При необходимости они могут прямо с карты перейти в чат в мессенджере с личным помощником.

Еще один новый сервис позволяет жителю вместе с сотрудником офиса Социальной газификации проложить трассу газопровода внутри своего участка онлайн. "Сегодня мы тестируем новый сервис - удаленное заключение комплексных договоров. Если раньше необходимо было прийти в офис, выбрать оборудование и заказать выезд специалиста, то сейчас благодаря цифровизации сетей мы прямо в офисе вместе с жителем "проходим" по его участку и формируем договор", - рассказал губернатору гендиректор "Мособлгаза" Игорь Баранов.

Напомню, офис Социальной газификации в Домодедовском городском округе открылся 19 июля. За это время его посетили более 1 тысячи человек. Это один из 8 стационарных офисов, работающих по принципу многофункциональных центров, где жители могут заключить комплексный договор и оформить еще 11 социальных услуг. Комментируя увиденное, Андрей Воробьев сказал: "В Домодедово много сельских территорий, в них живет 48 тысяч человек - это каждый четвертый житель округа. Поэтому наличие газа здесь - приоритетная задача. До конца года перемены почувствуют 98 тысяч жителей - это треть от программы, которая затрагивает 300 тысяч человек".

Всего в Московской области по социальной газификации подключено к газу уже более 1 тысячи домов, в которых проживают 3 тысячи человек. Полностью газифицированы в Подмосковье свыше 100 населенных пунктов.