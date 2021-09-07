В Подмосковье женщина получила травмы из-за неисправного лифта

В подмосковном Красногорске молодая женщина получила травмы в результате неисправности лифта в одном из многоэтажных домов. ГСУ СК РФ по региону начало проверку, сообщается на его сайте.

Инцидент произошел во вторник. По словам пострадавшей, лифт не остановился на нужном этаже, продолжил движение, а потом резко затормозил. От сильного удара 26-летняя женщина потеряла сознание и очнулась вся в крови. Ее доставили в больницу.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.