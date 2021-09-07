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07.09.2021 23:50
Рубрика: Происшествия

Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 21 миллион рублей

Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8555)
Москвичи, которые с 1 августа 2020 года вернулись из-за рубежа и не предоставили данные о ПЦР-тесте на COVID-19, оштрафованы на 21 миллион рублей. Об этом говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По результатам дел, рассмотренных судами, 1673 гражданам присуждены штрафы на сумму 21 245 000 рублей, - отмечают в ведомстве. - Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний". Гражданам, вернувшимся из других стран и не сообщившим результаты ПЦР-теста, направлено более 8 тысяч уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Также составлено свыше 4 тысяч протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Данная статья предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, сумма может быть увеличена до 300 тысяч рублей, если здоровью других людей причинен вред. "Учитывая рост пассажиропотока в связи с открытием ряда стран для российских туристов, сохраняющиеся риски распространения новой коронавирусной инфекции, управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что граждане России обязаны в течение трех календарных дней со дня приезда из-за границы пройти однократное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР и в течение четырех календарных дней разместить информацию о результатах на Едином портале государственных услуг. До получения результатов надо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние полгода заболевании делать ПЦР не нужно.

В Москве пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР можно не только в пунктах, открытых в аэропортах, коммерческих лабораториях, но и бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках.

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